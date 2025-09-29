valencia-alega-dano-a-sua-imagem-e-processa-netflix-por-“baila,-vini”

O Valencia, equipe que disputa o Campeonato Espanhol, entrou com um processo contra a produtora da série “Baila, Vini” e contra a plataforma de streaming Netflix. O clube alega dano prejudicial a sua imagem com a circulação do documentário após o episódio de racismo contra o brasileiro.

O departamento jurídico do Valencia havia entrado anteriormente em contato com as partes pedindo a retificação de pedaços do documentário vinculado pela Netflix. Depois de não ter o pedido aceito, a equipe entrou na justiça dizendo que a série distorce a realidade.

Briga generalizada na partida entre Real Madrid x Valencia pelo Campeonato Espanhol

Briga generalizada na partida entre Real Madrid x Valencia pelo Campeonato Espanhol

Vinicius Junior na partida diante do Valencia em 2023

O Valencia pede a remoção de trechos em que os torcedores chamam Vinicius Junior de macaco nas arquibancadas do Estádio Mestalla. Ao invés de “mono” (macaco), o clube alega que a torcida chamou o atacante brasileiro de tonto (bobo).

Em maio de 2023, Valencia e Real Madrid se enfrentaram pelo Campeonato Espanhol. Os insultos começaram antes mesmo da bola rolar. A discriminação aumentou durante o segundo tempo, quando Vinicius Junior identificou dois torcedores que estavam chamando-o de macaco.

O jogo ficou paralisado e instantes depois houve uma grande briga em campo, com o atacante brasileiro sendo expulso após interferência do arbitro de vídeo. Indignado com o ocorrido, Vinicius Junior deixou o campo aplaudindo a arbitragem de forma irônica.