Valentina Francavilla revela treta com Santos, do Ratinho: “Não gosto”

Valentina Francavilla resolveu soltar o verbo contra o ex-colega de Programa do Ratinho, Santos. A ex-assistente de palco da atração do SBT recebeu uma mensagem do humorista durante um podcast e não curtiu muito.

Na “ligação”, reproduzida no podcast Olhar Cínico, Pedro Fabrini e Jorge Barbosa, ele se declarou para a influenciadora.

“É uma pessoa maravilhosa, sempre gata. Eu amo essa guria e faz uma falta danada. Valentina, você sabe que mora no meu coração, minha casa tá de portas abertas pra receber você. Eu te amo”, encerrou Iran Thieme, que interpreta o personagem Santos.

Não gostou da mensagem

Enquanto ouvia a voz do ex-colega, Valentina Francavilla balançou a cabeça o tempo todo. Em seguida, ela disparou: “Eita, como a falsidade rola nesse meio da televisão. Quando eu pedi demissão, saí com todo mundo ‘eu te amo, eu te amo, eu te amo’. Beleza. Daí, quando eu fiquei gorda, deste tamanho [mostrando com a mão], uma pessoa dele me ligou e falou assim ‘ai, você tá bem, precisa de alguma coisa?’“, lembrou, antes de completar:

“Sabe quando ele foi me ligar? Depois de 2 anos que eu mostrei que tava gorda e meu Instagram fez assim… [mostrou crescimento com a mão]. [Falou] ‘ai, Vale, te amo tanto’”, contou.

No fim, a ex-assistente de palco revelou como reagiu: “Falei ‘amigão, seguinte, não sou sua amiga, não gosto de você, tô te bloqueando’. Chorou. Falei ‘não sou sua amiga’ e pá [desligou o telefone]. E querem saber quem foi o único que me ligou? Marquito”, encerrou.

