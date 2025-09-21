Vascaíno é esfaqueado por torcedores do Flamengo dentro de ônibus no DF

A rivalidade entre torcedores do Flamengo e do Vasco terminou com um homem esfaqueado em Samambaia. Neste domingo (21/9), os dois times cariocas se enfrentaram em uma partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O duelo terminou em empate.

De acordo com informações preliminares repassadas pela Polícia Militar do DF, um torcedor do Vasco embarcou em um ônibus na QS 122. Dentro do coletivo, havia um grupo de torcedores do Flamengo.

Os flamenguistas teriam pedido para que o vascaíno tirasse a camiseta do time dele. Porém, a vítima teria se negado a fazer isso.

O torcedor do Vasco teria sido, então, brutalmente agredido e esfaqueado pelos rivais. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital pelo Corpo de Bombeiros Militar do DF.

Segundo a PMDF, os suspeitos do crime se evadiram do local.