Vascaíno morto em ônibus: vídeo mostra flamenguista guardando faca

Circulam nas redes sociais imagens que mostram o caso de agressão contra o motorista Eumar Vaz, 34 anos, torcedor do Vasco da Gama morto por flamenguistas dentro de um ônibus coletivo do Distrito Federal. O caso aconteceu nesse domingo (21/9).

O vídeo mostra parte dos momentos de terror vividos em um ônibus da linha 812.1, onde Eumar foi agredido. É possível ver nas imagens alguns torcedores do Flamengo gritando e xingando, enquanto passageiros comuns, com medo, tentam descer do coletivo. No fim do vídeo, um jovem de regata laranja e bermuda cinza aparece guardando uma faca na cintura antes de descer do ônibus.

Veja o vídeo:

Mais cedo, o Metrópoles divulgou outro vídeo, gravado do lado de fora do ônibus. Nessa imagem é possível ver outro torcedor armado com um pedaço de pau. Ao fim da confusão, enquanto os torcedores fugiam do local, um deles grita: “Aqui é a Jovem, desgraça!”, referindo-se à Torcida Jovem Fla, organizada do Flamengo.

Quando o ônibus seguiu viagem, um dos flamenguistas teria gritado: “O Flamengo não ganhou, temos que bater em alguém”. Algumas paradas após o grupo embarcar, Eumar teria entrado no ônibus sem camisa; o motorista solicitou que o passageiro se vestisse, e o vascaíno atendeu ao pedido, colocando, então, uma vestimenta do Vasco.

Segundo o testemunho do motorista do veículo, que fazia o itinerário Ceilândia/Recanto das Emas, os agressores gritaram repetidamente para que Eumar tirasse a camisa assim que ele subiu no ônibus.

Após a recusa de Eumar, a situação escalou para uma briga, com troca de socos. Naquele momento, o ônibus parou e, assim que as portas se abriram, os agressores que estavam na parte traseira desembarcaram e se dirigiram para a frente, com a intenção de agredir o vascaíno.

O motorista tentou defender o vascaíno, mas foi puxado pela camisa e afastado pelos flamenguistas. Ele desceu do ônibus e começou a gritar, pedindo aos agressores que parassem e também clamando por socorro.