Vasco completa 6 jogos sem vencer como mandante no Brasileirão. Veja

Mais um resultado ruim para o Vasco. Na noite deste domingo (14/9), o Cruzmaltino empatou em 2 x 2 com o Ceará pela 23ª rodada da Série A do Brasileirão. A equipe segue com um retrospecto indigesto atuando como mandante na elite do futebol nacional.
O Vasco está há seis partidas sem vencer jogando como mandante. Nesse intervalo de jogos, o clube empatou três vezes e perdeu outros três duelos. Os confrontos foram realizados em São Januário, no Rio de Janeiro, e também no Mané Garrincha, em Brasília.
Vasco 2×2 Ceará
Pedro Henrique
Brasileirão Série A | 23ª rodada
Confira os resultados:
Vasco 0 x 2 Red Bull Bragantino
Vasco 0 x 2 Botafogo
Vasco 1 x 1 Grêmio
Vasco 1 x 1 Atlético-MG
Vasco 2 x 3 Corinthians
Vasco 2 x 2 Ceará
A última vitória do Vasco atuando como mandante foi na 9ª rodada da Série A do Brasileirão. O Cruzmaltino venceu o Fortaleza por 3 x 0, com gols marcados por Vegetti (duas vezes) e Nuno Moreira. A partida aconteceu em 17 de maio.
Agora, o Vasco volta suas atenções para a 24ª rodada do Brasileirão. O Cruzmaltino enfrenta o Flamengo no próximo domingo (21/9), às 17h30, no Maracanã. O arquirrival do Alvinegro está atualmente na liderança da competição nacional.