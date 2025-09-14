Vasco completa 6 jogos sem vencer como mandante no Brasileirão. Veja

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
vasco-completa-6-jogos-sem-vencer-como-mandante-no-brasileirao.-veja

Mais um resultado ruim para o Vasco. Na noite deste domingo (14/9), o Cruzmaltino empatou em 2 x 2 com o Ceará pela 23ª rodada da Série A do Brasileirão. A equipe segue com um retrospecto indigesto atuando como mandante na elite do futebol nacional.

Leia também

O Vasco está há seis partidas sem vencer jogando como mandante. Nesse intervalo de jogos, o clube empatou três vezes e perdeu outros três duelos. Os confrontos foram realizados em São Januário, no Rio de Janeiro, e também no Mané Garrincha, em Brasília.

Vasco 2×2 Ceará

⚽ Pedro Henrique

🏆 Brasileirão Série A | 23ª rodada

pic.twitter.com/HV48WUwkvt

— Diário de Torcedor (@DiarioGols) September 15, 2025

Confira os resultados:

Vasco 0 x 2 Red Bull Bragantino
Vasco 0 x 2 Botafogo
Vasco 1 x 1 Grêmio
Vasco 1 x 1 Atlético-MG
Vasco 2 x 3 Corinthians
Vasco 2 x 2 Ceará

A última vitória do Vasco atuando como mandante foi na 9ª rodada da Série A do Brasileirão. O Cruzmaltino venceu o Fortaleza por 3 x 0, com gols marcados por Vegetti (duas vezes) e Nuno Moreira. A partida aconteceu em 17 de maio.

Agora, o Vasco volta suas atenções para a 24ª rodada do Brasileirão. O Cruzmaltino enfrenta o Flamengo no próximo domingo (21/9), às 17h30, no Maracanã. O arquirrival do Alvinegro está atualmente na liderança da competição nacional.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Pajéco inaugura espaço em loja colaborativa no Via Verde Shopping; confira os detalhes

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost