Vasco completa uma década sem vitória sobre o Flamengo no Brasileirão

A má fase do Vasco continua diante do seu maior rival. Na tarde deste domingo (21/9), Flamengo e Vasco empataram por 1 a 1, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Cruzmaltino chegou a 10 anos sem vencer o Rubro-negro na competição.
A última vitória do Vasco sobre o Flamengo na Série A foi em 2015. Na 28ª rodada daquele Campeonato Brasileiro, o Cruzmaltino venceu por 2 a 1, com gols de Rodrigo e Nenê. Emerson Sheik marcou para o Flamengo.
De lá para cá, os rivais se enfrentaram em 12 partidas. O Flamengo venceu cinco jogos, enquanto sete terminaram empatados. Nesse período, o Vasco passou algumas temporadas na Série B do Campeonato Brasileiro, após ser rebaixado.
Próximos jogos
O Flamengo volta a campo na quinta-feira (25/9), quando visita o Estudiantes, na Argentina, pelas quartas de final da Libertadores. A partida começa às 21h30. Já o Vasco enfrenta o Bahia na quarta-feira (24/9), às 19h30, em duelo válido pelo Brasileirão.