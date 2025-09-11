Vasco vai à semifinal da Copa do Brasil e atinge marca histórica; veja

Na noite desta quinta-feira (11/9), o Vasco venceu o Botafogo nos pênaltis e se classificou para a sua segunda semifinal consecutiva de Copa do Brasil. Isso não acontecia desde a temporada de 2008 e 2009, onde o clube carioca também foi semifinalista por dois anos seguidos.

Em 2024, o Vasco chegou à semifinal após vencer o Athletico-PR, também nos pênaltis, mas na sequência foi eliminado para o Atlético-MG. Na edição de 2025, o cruzmaltino bateu o Botafogo e agora enfrenta o Fluminense.

Leia também

Vale relembrar que Vasco e Fluminense não chegam na final da Copa do Brasil há mais de 10 anos. A última vez em que o Gigante da Colina esteve na decisão foi em 2011, onde conquistou o título. Já o Fluminense foi finalista pela última vez em 2007, onde também se sagrou campeão.

5 imagens Fechar modal. 1 de 5

O Vasco está classificado para a semifinal da Copa do Brasil

Matheus Lima/ Vasco da Gama 2 de 5

Nuno abriu o placar para o Vasco

Matheus Lima/ Vasco da Gama 3 de 5

Alex marcou o gol de pênalti

Vítor Silva/Botafogo 4 de 5

Alex Telles celebrando gol

Vítor Silva/Botafogo 5 de 5

Léo Jardim defendeu cobrança de Alex Telles e classificou o Vasco na Copa do Brasil

Matheus Lima/ Vasco da Gama

Já são mais de 10 anos que o Vasco não chega a duas semifinais consecutivas. Em 2008, a equipe cruzmaltina venceu o Corinthians, de Alagoas, para se classificar. Já em 2009, ganhou do Vitória. Mesmo com estas duas classificações seguidas, naquelas edições o time carioca não avançou para a final.

O detalhe para essa sequência de idas à semifinal é que não era o melhor momento do Vasco. Em 2008, o time foi rebaixado pela primeira vez em sua história. Já em 2009, estava na Série B, campeonato em que terminou como campeão.

Este feito também aconteceu em outra oportunidade, mas com uma sequência maior. De 1993 até 1995, o Vasco chegou em todas as três semifinais, mas também não conseguiu garantir vaga para a grande decisão.