Veja como ficou a tabela final das Eliminatórias Sul-Americanas

Nesta terça-feira (9/9), foi disputada a última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. Foram quatro jogos simultâneos às 20h30 e a partida entre Equador x Argentina realizada às 20h. Com isso, a América do Sul confirmou as suas vagas diretas para a Copa do Mundo de 2026 e o seu representante para a repescagem.
Veja como ficou a tabela das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo:
¡Resultados finales de las #EliminatoriasSudamericanas!
Resultados finais das #EliminatoriasSudamericanas! pic.twitter.com/wPZFHDNycf
— CONMEBOL.com (@CONMEBOL) September 10, 2025
Argentina, Brasil, Uruguai, Equador, Colômbia e Paraguai se classificaram direto ao mundial. Por sua vez, a vaga para a repescagem da Copa do Mundo ficou com a Bolívia, que venceu a Seleção Brasileira por 1 x 0 e ainda contou com derrota da Venezuela para os colombianos por 6 x 3 para se classificar.
A Argentina confirmou a sua classificação horas antes da goleada por 4 x 1 contra o Brasil, após o empate por 0 x 0 entre Bolívia e Uruguai. Brasil e Equador garantiram a sua vaga na Copa do Mundo de 2026 na 16ª rodada das Eliminatórias.
Argentina termina como primeira colocada das Eliminatórias
Equador foi a melhor defesa da competição
A Colômbia terminou na terceira posição
O Uruguai foi o quarto colocado das Eliminatórias
Com campanha abaixo, o Brasil termina em quinto colocado
Com a sexta melhor campanha, o Paraguai se classificou para a Copa do Mundo de forma direta
A Bolívia está classificada para a repescagem da Copa do Mundo de 2026
Na 17ª rodada, a Colômbia venceu a Bolívia por 3 x 0 e se classificou. Pelo mesmo placar, o Uruguai ganhou do Peru e também se assegurou sua participação no Mundial. Por fim, o Paraguai empatou em 0 x 0 com o Equador e vai à Copa do Mundo pela primeira vez desde 2010.
O artilheiro da competição foi o argentino Lionel Messi, com oito gols marcados. Com ajuda de seu camisa 10, a Argentina terminou as Eliminatórias com o melhor ataque, a seleção albiceleste marcou 31 vezes.
Por sua vez, o Equador foi a melhor defesa com apenas cinco gols sofridos em 18 jogos disputados.