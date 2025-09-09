Veja como ficou a tabela final das Eliminatórias Sul-Americanas

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
veja-como-ficou-a-tabela-final-das-eliminatorias-sul-americanas

Nesta terça-feira (9/9), foi disputada a última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. Foram quatro jogos simultâneos às 20h30 e a partida entre Equador x Argentina realizada às 20h. Com isso, a América do Sul confirmou as suas vagas diretas para a Copa do Mundo de 2026 e o seu representante para a repescagem.

Veja como ficou a tabela das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo:

¡Resultados finales de las #EliminatoriasSudamericanas! 🔚

Resultados finais das #EliminatoriasSudamericanas! ✍ pic.twitter.com/wPZFHDNycf

— CONMEBOL.com (@CONMEBOL) September 10, 2025

Leia também

Argentina, Brasil, Uruguai, Equador, Colômbia e Paraguai se classificaram direto ao mundial. Por sua vez, a vaga para a repescagem da Copa do Mundo ficou com a Bolívia, que venceu a Seleção Brasileira por 1 x 0 e ainda contou com derrota da Venezuela para os colombianos por 6 x 3 para se classificar.

A Argentina confirmou a sua classificação horas antes da goleada por 4 x 1 contra o Brasil, após o empate por 0 x 0 entre Bolívia e Uruguai. Brasil e Equador garantiram a sua vaga na Copa do Mundo de 2026 na 16ª rodada das Eliminatórias.

7 imagensEquador foi a melhor defesa da competiçãoA Colômbia terminou na terceira posiçãoO Uruguai foi o quarto colocado das Eliminatórias Com campanha abaixo, o Brasil termina em quinto colocadoCom a sexta melhor campanha, o Paraguai se classificou para a Copa do Mundo de forma diretaFechar modal.1 de 7

Argentina termina como primeira colocada das Eliminatórias

Marcelo Endelli/Getty Images2 de 7

Equador foi a melhor defesa da competição

Franklin Jacome/Getty Images3 de 7

A Colômbia terminou na terceira posição

Gabriel Aponte/Getty Images4 de 7

O Uruguai foi o quarto colocado das Eliminatórias

Ernesto Ryan/Getty Images5 de 7

Com campanha abaixo, o Brasil termina em quinto colocado

Ruano Carneiro/Getty Images6 de 7

Com a sexta melhor campanha, o Paraguai se classificou para a Copa do Mundo de forma direta

Eduardo Velázquez/Eurasia Sport Images/Getty Images7 de 7

A Bolívia está classificada para a repescagem da Copa do Mundo de 2026

Buda Mendes/Getty Images

Na 17ª rodada, a Colômbia venceu a Bolívia por 3 x 0 e se classificou. Pelo mesmo placar, o Uruguai ganhou do Peru e também se assegurou sua participação no Mundial. Por fim, o Paraguai empatou em 0 x 0 com o Equador e vai à Copa do Mundo pela primeira vez desde 2010.

O artilheiro da competição foi o argentino Lionel Messi, com oito gols marcados. Com ajuda de seu camisa 10, a Argentina terminou as Eliminatórias com o melhor ataque, a seleção albiceleste marcou 31 vezes.

Por sua vez, o Equador foi a melhor defesa com apenas cinco gols sofridos em 18 jogos disputados.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Rio Branco registra quase 20 novos casos de Covid-19 em uma semana e prefeitura emite alerta

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost