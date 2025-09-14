Veja como Papa Leão XIV comemorou aniversário no Vaticano

O Papa Leão XIV completou 70 anos neste domingo (14) e comemorou o aniversário ao lado de milhares de fiéis na Praça São Pedro. Cerca de 30 mil peregrinos levaram bandeiras, cartazes e balões para festejar a data, que coincidiu com a celebração da Exaltação da Santa Cruz.

Papa Leão XIV comemorou aniversário no Vaticano

Visivelmente emocionado, o Pontífice agradeceu: “Dou graças ao Senhor, aos meus pais; e agradeço a todos que se lembraram de mim na oração. Muito obrigado!”

Um bolo de aniversário foi oferecido pelo novo embaixador dos Estados Unidos junto à Santa Sé, Brian Francis Burch, enquanto crianças do Hospital Pediátrico Bambino Gesù presentearam o Papa com desenhos coloridos, simbolizando seu apelo constante pela paz no mundo.

Mensagens de líderes internacionais

De diferentes partes do mundo chegaram votos de felicitação. O presidente da Itália, Sergio Mattarella, destacou em sua mensagem o papel do Papa como voz de paz em tempos de conflito.

“O mundo parece seguir por uma encruzilhada perigosa, cada vez mais marcada por guerras. Suas palavras renovam a esperança por justiça e diálogo”, escreveu o chefe de Estado, assegurando o apoio do governo italiano à missão do Pontífice.

A Conferência Episcopal Italiana também enviou votos de parabéns, agradecendo ao Papa “pelo espírito paterno” e unindo-se ao apelo por uma “paz desarmada e desarmante”.

Já a Diocese de Roma, por meio do cardeal vigário Baldassare Reina, expressou gratidão pelo trabalho incansável do Pontífice “a serviço da Igreja universal” e desejou que Leão XIV siga semeando esperança “em um mundo marcado pela dor dos conflitos”.

Peregrinos de várias nações

As homenagens reuniram fiéis de diferentes países. Uma delegação de 200 peruanos viajou a Roma para celebrar a festa do Señor Cautivo, tradição da diocese de Chiclayo, que coincidiu com o aniversário do Papa.

Peregrinos do Chile, Tanzânia e República Tcheca também participaram das comemorações do Papa Leão XIV.

A imagem do Cristo Prisioneiro, símbolo da devoção peruana desde o século XVI, foi levada até o Vaticano, reforçando a dimensão internacional da celebração.

Os presentes e mensagens recebidos traduzem o desejo mais recorrente no pontificado de Leão XIV: paz para todos os povos. Dos desenhos das crianças às palavras dos líderes políticos, a tônica foi a esperança de que o Papa continue exercendo sua missão como referência moral e espiritual em um cenário global de incertezas.