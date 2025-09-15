Veja imagens aéreas do local exato da queda de avião com drogas em AL

O Departamento Estadual de Aviação divulgou, nesse domingo (14/9), imagens aéreas que mostram com precisão o ponto onde o avião monomotor caiu, em meio a uma plantação de cana-de-açúcar, na zona rural do município de Coruripe, no litoral sul de Alagoas.
A aeronave, que transportava quase 200 quilos de cocaína, caiu por volta das 13h30. As imagens, captadas durante um sobrevoo técnico da área, auxiliam as forças de segurança a entender melhor a dinâmica do acidente e devem ser utilizadas para apoiar as investigações conduzidas pelas autoridades locais e federais.
Leia a reportagem completa no Gazetaweb, parceiro do Metrópoles.