Veja lesões de mulher que acordou com homem de cueca em cima dela

A mulher de 24 anos que teve a casa invadida por um vizinho sofreu diversas lesões ao se defender de uma tentativa de violência sexual. O agressor pulou a janela da residência dela, em um condomínio de Ceilândia, e atacou a vítima durante a madrugada dessa segunda-feira (8/9).

Aline Vivian (foto em destaque), que é promotora de eventos, contou que acordou com o homem, vestindo apenas uma cueca, em cima dela. Imediatamente, ela reagiu e entrou em luta corporal com o agressor. Durante a briga, Aline sofreu vários hematomas pelo corpo, marcas da violência que ainda são visíveis.

Veja imagens das lesões:

Lesões no corpo da vítima

Após a tentativa de abuso, a vítima contou que a mulher do homem que fugiu a agrediu

“Eu estava dormindo”

Aline registrou boletim de ocorrência na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam II), na mesma região administrativa onde ocorreu o crime. Nas redes sociais, ela relatou: “Eu estava dormindo, e o cara simplesmente entrou na minha casa.”

Durante a tentativa de fuga, o suspeito deixou para trás a carteira com pertences pessoais e um bilhete contendo uma oração de Santa Cruz. “Quando acordei e vi ele de cueca em cima de mim, imediatamente reagi e entrei em luta corporal. Ele tentou me trancar dentro de casa, mas acabou saindo correndo só de cueca,” contou Aline.

Ao voltar da delegacia para casa, a vítima ainda foi agredida pela companheira do investigado, que também fugiu. Aline relembra o que a mulher disse que “se ele fez isso, é porque você tinha provocado.”

Novamente, após uma sequência de agressões, Aline retornou à delegacia e registrou um novo boletim de ocorrência do novo ataque.