veja-o-que-abre-e-o-que-fecha-no-df-durante-o-feriado-de-7-de-setembro

Em virtude do 7 de Setembro, celebrado neste domingo (7/9), órgãos do Governo do Distrito Federal (GDF) funcionarão em horários especiais e o trânsito terá alterações para receber o tradicional desfile cívico com expectativa de receber pelo menos 30 mil pessoas.

Já neste sábado (6/9), o motorista encontrará mudanças no trânsito. Das 9h às 11h, em razão do ensaio para o 7 de Setembro, o Detran-DF fará a interdição da via N1, pela L4 Norte, via Palácio do Planalto e vias de ligação com a S1, próximas ao Congresso Nacional, com previsão de liberação às 11h.. À tarde, o local estará interditado a partir das 17h até a total evacuação do público que estará no desfile de domingo (7/9).

Durante todo o evento, os agentes do Departamento de Trânsito (Detran-DF) vão auxiliar a travessia de pedestres, impedir o acesso de veículos e pedestres não autorizados à área do desfile pela via S2 e coibir o estacionamento em locais proibidos ou que prejudiquem a fluidez nas vias e a segurança nas proximidades do evento.

Ao Metrópoles, o comandante de Policiamento de Trânsito da Polícia Militar (PMDF), o coronel Edvã Sousa deu dicas para os motoristas por onde transitar e onde serão os melhores locais de estacionamento.

Transporte público

No domingo, o transporte público será reforçado com mais linhas de ônibus e e o metrô terá horário prolongado para atender a demanda. Por ser domingo e feriado, os passageiros também poderão usufruir do Vai de Graça, com viagens sem cobrança de tarifa.

O funcionamento da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF) começará mais cedo, às 5h30, e seguirá até as 21h30. A passagem será gratuita devido ao programa Vai de Graça, instituído por este GDF em fevereiro.

Em relação aos ônibus, a Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob-DF) reforçará as linhas que se destinam ao centro da capital, com ênfase nos ônibus que vão para a Rodoviária do Plano Piloto. O transporte público coletivo vai operar com tabela horária de domingo, mas com reforço de 134 ônibus para viagens extras, especialmente no período entre as 7h e as 13h.

A maioria dos veículos deverá reforçar as linhas semiexpressas entre as regiões administrativas e o Plano Piloto.

Segurança

Assim como em todos os dias da semana, a Polícia Militar (PMDF) e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) seguirão funcionando normalmente 24 horas por dia e podem ser acionadas a qualquer momento pelos números 190 e 193, respectivamente.

Todas as delegacias da Polícia Civil (PCDF) também estarão operando normalmente durante o feriado, garantindo atendimento 24 horas à população. As 31 delegacias circunscricionais funcionarão ininterruptamente em regime de plantão.

As unidades da Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM I e II) e da Criança e do Adolescente (DCA I e II) também permanecerão abertas 24 horas, oferecendo suporte especializado. Durante o feriado, os registros de ocorrências em flagrante delito poderão ser feitos nas seguintes unidades: 1ª DP, 5ª DP, 6ª DP, 12ª DP, 13ª DP, 15ª DP, 16ª DP, 18ª DP, 20ª DP, 21ª DP, 24ª DP, 26ª DP, 27ª DP, 30ª DP e 33ª DP.

A Defesa Civil do DF vai atuar em regime de plantão, com equipes de técnicos plantonistas todos os dias, durante 24 horas. Em caso de qualquer intercorrência, os brasilienses poderão acionar pelos telefones 193 ou 199.

Justiça e cidadania

Em relação aos serviços da Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus-DF), não haverá atendimento presencial nas unidades do Procon e do Na Hora no feriado. O retorno ocorre na segunda-feira (8), a partir das 8h.

As unidades do Conselho Tutelar e o Centro Integrado 18 de Maio estarão fechadas. No entanto, as demandas urgentes podem ser registradas pelo telefone 125, contato da Coordenação do Sistema de Denúncias de Violação de Direitos da Criança e do Adolescente (Cisdeca). Já as demandas urgentes do Centro Integrado 18 de Maio serão atendidas pelo telefone (61) 98314-0636, das 8h às 20h.

Os núcleos do Direito Delas também estarão fechados, mas atendendo em regime de plantão por meio do telefone (61) 98382-0130.

Assistência social

A Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes-DF) informou que 11 restaurantes comunitários vão abrir no domingo em Arniqueiras, Brazlândia, Gama, Itapoã, Recanto das Emas, Riacho Fundo Il, Samambaia (Rorizão), Santa Maria, Sobradinho, Sol Nascente/Pôr do Sol e Varjão. Todos os locais oferecem três refeições: café da manhã (R$ 0,50), almoço (R$ 1) e jantar (R$ 0,50).

Estarão indisponíveis os restaurantes de Ceilândia, Estrutural e Sol Nascente, que servem café da manhã e almoço de segunda a sábado. Já os estabelecimentos de Planaltina, Paranoá, Samambaia (Expansão) e São Sebastião estão fechados para manutenção.

Durante o feriado, abrirão normalmente a Central de Vagas, a Unidade de Proteção Social (UPS) 24h e as unidades de acolhimento. Porém, as unidades do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e Centro de Convivência (Cecon) estarão fechadas.

O Centro Pop terá funcionamento das 7h30 às 17h para serviços básicos ao público e fornecimento de alimentação. Aos sábados, domingos e feriados não há atendimentos particularizados, recepção, guarda de documentos e maleiro.

A Secretaria da Mulher (SMDF) divulgou que a Casa da Mulher Brasileira e a Casa Abrigo seguirão abertos 24h. Já os centros especializados de atendimento às mulheres (Ceams) e o Espaço Acolher estarão fechados.

A Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) funcionará por meio do Núcleo de Assistência Jurídica do plantão. O atendimento de demandas urgentes ocorre de modo presencial, no Bloco B do Fórum Desembargador Milton Sebastião Barbosa, e pelo WhatsApp, inclusive na madrugada. O telefone é (61) 99359-0015.

Lazer

O Zoológico de Brasília abrirá normalmente no domingo de 8h30 às 17h, com entrada permitida até 16h. O Jardim Botânico de Brasília também estará aberto, das 9h às 17h. Nos dois equipamentos, a entrada será gratuita graças ao programa Lazer para Todos, instaurado por este GDF em março deste ano.

A Casa de Chá estará fechada. O mirante da Torre de TV estará aberto, das 10h às 18h45. O Planetário de Brasília funcionará normalmente, com sessões na cúpula às 11h, 14h30, 16h, 17h e 18h.

Educação

Não haverá expediente nas unidades da rede pública de ensino, incluindo escolas, creches e instituições parceiras.

BRB

As agências do BRB estarão fechadas no domingo, mas reabrem no dia seguinte com o horário normal, das 8h30 às 17h.

Trabalho

As agências do trabalhador estarão fechadas no feriado. O atendimento nas 15 unidades retornam normalmente na segunda-feira. As vagas disponíveis para a população são divulgadas diariamente na Agência Brasília.

Água e energia

Os serviços da CEB IPes voltados ao atendimento ao público (manutenção e registro de demandas) funcionam normalmente, 24h por dia. O atendimento é feito pelo telefone 155, pelo aplicativo Ilumina DF ou pelo site.

As lojas de atendimento presencial da Neoenergia Brasília estarão fechadas. Os canais de suporte estão disponíveis diariamente, 24h.

A Caesb informa que não haverá atendimento presencial na sede e nos escritórios de atendimento, mas as equipes de Operação e Manutenção trabalharão normalmente. Os consumidores que precisarem da companhia podem ligar para a Central de Atendimento, telefone 115. Também podem solicitar serviços pelo WhatsApp (61) 3029-8115, pelo aplicativo ou pelo site da companhia.

Parques

O Instituto Brasília Ambiental informa que todas as unidades de conservação (UCs) administradas pela autarquia funcionarão normalmente no domingo, sem nenhuma alteração no atendimento.

Veja o horário de funcionamento dos parques:

Parque Ecológico do Anfiteatro Natural do Lago Sul: das 6h às 18h

Parque Ecológico de Águas Claras: das 6h às 22h

Parque Ecológico Areal: das 6h às 22h

Parque Ecológico da Asa Sul: das 6h às 20h

Parque Distrital das Copaíbas: das 6h às 18h

Parque Ecológico Cortado: das 6h às 20h

Monumento Natural Dom Bosco: das 6h às 20h

Parque Ecológico Ezechias Heringer: das 6h às 22h

Parque Ecológico do Gama: das 6h às 22h

Parque Ecológico do Lago Norte: das 6h às 20h

Parque Ecológico Olhos d’Água: das 5h30 às 20h (portal principal) e das 6h às 18h (laterais)

Parque Ecológico do Paranoá: das 6h às 20h

Parque Ecológico Península Sul: das 6h às 18h

Parque Ecológico do Riacho Fundo: das 6h às 18h

Parque Ecológico Saburo Onoyama: das 6h às 18h

Parque Ecológico Sucupira: das 6h às 18h

Parque Ecológico Três Meninas: das 7h às 19h

Parque Ecológico Veredinha: das 6h às 18h.

Com informações da Agência Brasília