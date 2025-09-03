Veja o que disse o Banco Central ao comunicar decisão de barrar compra do Master pelo BRB

O Banco Central (BC) comunicou, por meio de ofício, o indeferimento da compra de parte do Banco Master pelo BRB. No documento endereçado às instituições envolvidas na transação, a autoridade monetária diz:

“Referindo-nos ao requerimento de 28 de março de 2025 e demais documentos apresentados ao longo do processo, comunicamos que o Banco Central do Brasil, por decisão da Diretoria Colegiada, de 3 de setembro de 2025, indeferiu seu pedido de autorização para participação no capital do Banco Master S.A. e, de forma indireta, no Banco Master Múltiplo S.A., Will Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento, Will Holding Financeira S.A., Will Produtos Ltda. e Maximainvest Securitizadora de Créditos Financeiros S.A., conforme Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças, de 28 de março de 2025, em razão do indeferimento do pedido de autorização para alteração do controle societário do Banco Master S.A., comunicado diretamente à referida instituição”.

A operação foi anunciada em março deste ano e contemplava 49% das ações ordinárias e 100% das preferenciais do Master, o que significava 58% do capital total do banco.

Comunicados da decisão, os bancos envolvidos solicitaram acesso aos fundamentos do indeferimento da transação. A partir dessas informações, segundo fontes ouvidas pelo Metrópoles, o BRB deve pedir reconsideração.

O ativo de partida do Banco Master na operação estava estabelecido em cerca de R$ 24 bilhões, o que, somado ao BRB, daria origem a um conglomerado prudencial com aproximadamente R$ 100 bilhões em ativos.