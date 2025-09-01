Veja os resultados da sexta rodada do Candangão Feminino Sub-17

No último sábado (30/8), aconteceu mais uma rodada dupla do Candangão Feminino Sub-17, no Bezerrão, no Gama.

Na abertura da rodada, o Minas Brasília disparou ainda mais na liderança, ao vencer o Cruzeiro por 3 x 0. Airla Dandara marcou duas vezes e se isolou na artilharia do campeonato, com seis gols marcados. Ana Luiza fechou o placar.

Já Cresspom x Legião fizeram um dos grandes jogos do campeonato, com muitas emoções durante a partida, que terminou em 3 x 3. No primeiro tempo, o Cresspom saiu na vantagem, com dois gols de Lais Marques, mas na segunda etapa o Legião foi melhor, e conseguiu igualar o placar.

Com o resultado, o Cresspom está praticamente eliminado, e o Legião ficou dois pontos atrás do Ceilândia, que ainda tem um jogo a menos.

Próxima rodada

No próximo final de semana, mais uma rodada dupla no Bezerrão marca a competição. O Legião encara o Ceilândia, enquanto o Cruzeiro joga contra o Cresspom. O Minas Brasília estará de folga