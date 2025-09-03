Veja qual lanche barato e saudável fortalece ossos e melhora intestino

Existe um item, facilmente encontrado em todos os supermercados, que pode ser um grande aliado para o organismo. O iogurte é um lanche saudável que traz benefícios para a saúde óssea, muscular, cardiovascular e intestinal.

A nutricionista e mestre em nutrição Adriana Stavro afirma que o consumo regular do alimento pode contribuir para a prevenção de doenças crônicas e para o fortalecimento do sistema imunológico.

“O iogurte é muito mais do que um alimento prático e saboroso. Ele reúne nutrientes essenciais para a saúde óssea, muscular, cardiovascular e intestinal, além de fornecer probióticos que equilibram a microbiota. Por isso, seu consumo regular pode contribuir para a prevenção de doenças crônicas e o fortalecimento do sistema imunológico”, explica.

A seguir, confira os benefícios listados pela profissional:

Saúde dos ossos e dentes: rico em cálcio e fósforo, nutrientes fundamentais para a formação e manutenção da estrutura óssea. Auxilia na prevenção da osteoporose e oferece suporte ao coração e ao sistema nervoso.

Equilíbrio da pressão arterial: o potássio auxilia no controle da pressão e na função muscular.

Energia e metabolismo: vitaminas do complexo B, como a B2 e a B12, participam de reações metabólicas importantes e ajudam na prevenção da anemia.

Saúde intestinal e imunidade: os probióticos presentes em iogurtes melhoram o equilíbrio da microbiota, fortalecem a defesa imunológica e auxiliam em distúrbios digestivos.

Embora a melhor opção seja sempre a mais natural e com menos ingredientes adicionados, Adriana garante que mesmo os mais industrializados trazem benefícios. “Continuam sendo boas fontes de cálcio, proteínas e vitaminas. O que muda é que versões com muito açúcar, xaropes e corantes podem deixar de ser saudáveis se consumidas em excesso”, explica.

O consumo indicado é de cerca de três porções de leite ou derivados por dia — e o iogurte pode facilmente ocupar uma dessas porções.

