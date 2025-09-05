Veja quem são os foragidos do “Bonde do iPhone”, procurados pela PCDF

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) divulgou os nomes e os rostos dos seis criminosos procurados por organização criminosa, especializada em furto de celulares em grandes eventos do Distrito Federal e Entorno.

Em operação denominada de “Colheita Blindada”, deflagrada na manhã desta sexta-feira (5/9), seis bandidos foram capturados, mas outros seis continuam foragidos. Além dos mandados de prisão preventiva , também foram cumpridos 10 de busca e apreensão, nas regiões de Ceilândia, Samambaia e Santa Maria, e fora do DF, na capital maranhense São Luís.

Conhecidos como “Bonde do iPhone”, o grupo tinha como alvo, principalmente, celulares da Apple, em festas e shows.

Os nomes divulgados pela PCDF são: Danilo Pereira da Silva, conhecido como Danilo “Gordão”; Leandro Cristiano do Nascimento Silva; Leonardo Rodrigues de Souza, conhecido como Leo Hereto, Pedro Ricardo Mendes Moraes, Thaís Trindade Lins da Rocha e Wellington Freires Urias.

Confira quem são os foragidos:

6 imagens Fechar modal. 1 de 6

Danilo Pereira da Silva, investigado por organização criminosa

2 de 6

Leandro Cristiano, , investigado por organização criminosa

3 de 6

Leonardo Rodrigues, , investigado por organização criminosa

4 de 6

Pedro Ricardo Moraes, investigado por organização criminosa

5 de 6

Thaís Trindade Lins, investigada por organização criminosa

6 de 6

Wellington Freires Urias, investigado por organização criminosa

As apurações tiveram início em 2023, após a prisão de um dos integrantes, durante a Festa do Morango, em Brazlândia. A 18ª Delegacia de Polícia (DP), também de Brazlândia, identificou 16 integrantes categoricamente organizados para execução dos furtos.

Leia também

Segundo a PCDF, a organização criminosa atuava em três núcleos:

O primeiro se infiltrava nos eventos para praticar os furtos;

O segundo recebia os aparelhos furtados e os mantinha em poder do grupo, dificultando a identificação dos autores;

O terceiro cuidava do desbloqueio, da revenda dos celulares e até da realização de transferências bancárias fraudulentas a partir das contas das vítimas

Antecedentes criminais

As apurações apontam que o grupo agia de forma coordenada, com elevado grau de sofisticação, o que permitia a prática reiterada dos delitos sem expor diretamente todos os envolvidos

Entre os alvos da operação, há investigados com antecedentes criminais por furto, roubo, organização criminosa, homicídio, receptação, tráfico de drogas e estelionato. Além da Festa do Morango, os policiais identificaram a participação da quadrilha em outros grandes eventos do DF, como o festival “Só Track Boa” e a Parada do Orgulho LGBTQIA+.

A Polícia Civil informou que as investigações continuam para apurar a possível participação de outros envolvidos e o destino dos aparelhos furtados.

Qualquer informação sobre os envolvidos pode ser informada diretamente à Polícia Civil, pelo telefone 197 ou clicando aqui.