Veja quem são os foragidos do “Bonde do iPhone”, procurados pela PCDF

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) divulgou os nomes e os rostos dos seis criminosos procurados por organização criminosa, especializada em furto de celulares em grandes eventos do Distrito Federal e Entorno.
Em operação denominada de “Colheita Blindada”, deflagrada na manhã desta sexta-feira (5/9), seis bandidos foram capturados, mas outros seis continuam foragidos. Além dos mandados de prisão preventiva , também foram cumpridos 10 de busca e apreensão, nas regiões de Ceilândia, Samambaia e Santa Maria, e fora do DF, na capital maranhense São Luís.
Conhecidos como “Bonde do iPhone”, o grupo tinha como alvo, principalmente, celulares da Apple, em festas e shows.
Os nomes divulgados pela PCDF são: Danilo Pereira da Silva, conhecido como Danilo “Gordão”; Leandro Cristiano do Nascimento Silva; Leonardo Rodrigues de Souza, conhecido como Leo Hereto, Pedro Ricardo Mendes Moraes, Thaís Trindade Lins da Rocha e Wellington Freires Urias.
Confira quem são os foragidos:
6 imagensFechar modal.1 de 6
Danilo Pereira da Silva, investigado por organização criminosa
2 de 6
Leandro Cristiano, , investigado por organização criminosa
3 de 6
Leonardo Rodrigues, , investigado por organização criminosa
4 de 6
Pedro Ricardo Moraes, investigado por organização criminosa
5 de 6
Thaís Trindade Lins, investigada por organização criminosa
6 de 6
Wellington Freires Urias, investigado por organização criminosa
As apurações tiveram início em 2023, após a prisão de um dos integrantes, durante a Festa do Morango, em Brazlândia. A 18ª Delegacia de Polícia (DP), também de Brazlândia, identificou 16 integrantes categoricamente organizados para execução dos furtos.
Leia também
Segundo a PCDF, a organização criminosa atuava em três núcleos:
- O primeiro se infiltrava nos eventos para praticar os furtos;
- O segundo recebia os aparelhos furtados e os mantinha em poder do grupo, dificultando a identificação dos autores;
- O terceiro cuidava do desbloqueio, da revenda dos celulares e até da realização de transferências bancárias fraudulentas a partir das contas das vítimas
Antecedentes criminais
As apurações apontam que o grupo agia de forma coordenada, com elevado grau de sofisticação, o que permitia a prática reiterada dos delitos sem expor diretamente todos os envolvidos
Entre os alvos da operação, há investigados com antecedentes criminais por furto, roubo, organização criminosa, homicídio, receptação, tráfico de drogas e estelionato. Além da Festa do Morango, os policiais identificaram a participação da quadrilha em outros grandes eventos do DF, como o festival “Só Track Boa” e a Parada do Orgulho LGBTQIA+.
A Polícia Civil informou que as investigações continuam para apurar a possível participação de outros envolvidos e o destino dos aparelhos furtados.
Qualquer informação sobre os envolvidos pode ser informada diretamente à Polícia Civil, pelo telefone 197 ou clicando aqui.