veja-segundo-ataque-de-drone-a-barco-de-brasiliense-com-destino-a-gaza

A lente de uma câmera de segurança flagrou o exato momento e o impacto do segundo ataque com drone à frota humanitária da qual o ativista brasiliense Thiago Ávila e a sueca Greta Thunberg fazem parte rumo a Gaza. A nova investida ocorreu nessa terça-feira (9/9), na costa de Túnis, na Tunísia.
A gravação mostra duas pessoas no deck da embarcação chamada Alma. Um objeto incandescente cai sobre o barco e incendeia o local. Rapidamente, os tripulantes conseguem conter as chamas com mangueiras de água.
Veja:
Segundo os ativistas, este é o segundo bombardeio em menos de 48 horas. A autoria dos ataques é desconhecida.
Além do apoio à população, os ativistas pretendem criar um corredor humanitário em Gaza. Thiago Ávila afirmou que o novo ataque não causou danos estruturais ao barco e nem feriu a tripulação.
De acordo com o ativista, a missão seguirá rumo a Gaza. “A maioria das pessoas neste planeta não aguenta ver crianças morrendo de fome, hospitais sendo bombardeados, escolas bombardeadas. Por isso, não vamos parar”, afirmou.
O primeiro ataque ocorreu na noite de terça-feira (9/9), sem deixar feridos, também nas águas da costa de Túnis, na capital da Tunísia.
Global Sumud Flotilla
Os barcos fazem parte de uma flotilha — um conjunto de pequenas embarcações — que pretende levar ajuda para Gaza. A frota é organizada pela Global Sumud Flotilla (GSF). O grupo confirmou o ataque nas redes sociais.
De acordo com a organização, ninguém ficou ferido, e o incêndio foi controlado. O ataque dessa vez foi contra o barco Alma, que carrega a bandeira da Grã-Bretanha. No comunicado, a GSF ainda informa que investiga as investidas contra a ajuda humanitária.
Primeiro ataque
Nessa segunda-feira, o Family Boat foi atacado por um drone. Uma câmera de segurança registrou o momento em que o barco do Global Sumud Flotilla (GSF) foi atacado por um drone.
O barco tinha uma bandeira de Portugal e seis tripulantes a bordo no momento do ataque. Não houve feridos. O ativista brasiliense Thiago Ávila e a sueca Greta Thunberg estavam a bordo.
9 imagensFechar modal.1 de 9
Os ativistas Greta Thunberg e Thiago Ávila não se feriram durante o ataque de drones sofrido pela frota da Global Sumud Flotilla (GSF)
Reprodução/Redes sociais2 de 9
O barco da frota da Global Sumud Flotilla (GSF) que embarcou rumo à Faixa de Gaza foi alvo de ataque explosivo de drones
Essa é a segunda vez que Ávila embarca para Gaza
Essa é a segunda vez que Ávila embarca para Gaza
Reprodução/Redes sociais4 de 9
A ativista suíça Greta Thunberg também estava na embarcação durante o ataque
Reprodução/Redes sociais5 de 9
O brasileiro Thiago Ávila chegou a ser preso pelo Exército de Israel e foi deportado
Ativista Thiago vila
Ativista Thiago vila
Reprodução/Instagram7 de 9
Greta Thunberg embarcou em navio ao lado de ativista brasileiro para Gaza
Reprodução/Redes sociais8 de 9
No total, 12 voluntários internacionais embarcaram com ajuda humanitária em junho
Reprodução/Redes sociais9 de 9
Grupo foi interceptado em uma primeira viagem para Gaza no dia 8 de junho
Reprodução/YouTube
O vídeo abaixo mostra o barco atacado em alto mar. O narrador comenta: “Acabaram de explodir um dos nossos barcos aqui. Eu estava aqui dormindo e acabei de ver uma explosão aqui nos barcos”.
Veja:
O barco em questão partiu de Barcelona, na Espanha, em 31 de agosto rumo a Gaza. O objetivo era criar um corredor de ajuda humanitária para a Palestina. Ao todo, 80 barcos, de 44 países, compõem a nova tentativa de levar ajuda para a região atacada.
Outro lado
Após o primeiro ataque, o Metrópoles tentou contato com a embaixada de Israel e com o Itamaraty. O espaço segue aberto.