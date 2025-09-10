veja-segundo-ataque-de-drone-a-barco-de-brasiliense-com-destino-a-gaza

A lente de uma câmera de segurança flagrou o exato momento e o impacto do segundo ataque com drone à frota humanitária da qual o ativista brasiliense Thiago Ávila e a sueca Greta Thunberg fazem parte rumo a Gaza. A nova investida ocorreu nessa terça-feira (9/9), na costa de Túnis, na Tunísia.

A gravação mostra duas pessoas no deck da embarcação chamada Alma. Um objeto incandescente cai sobre o barco e incendeia o local. Rapidamente, os tripulantes conseguem conter as chamas com mangueiras de água.

Veja:

Segundo os ativistas, este é o segundo bombardeio em menos de 48 horas. A autoria dos ataques é desconhecida.

Além do apoio à população, os ativistas pretendem criar um corredor humanitário em Gaza. Thiago Ávila afirmou que o novo ataque não causou danos estruturais ao barco e nem feriu a tripulação.

De acordo com o ativista, a missão seguirá rumo a Gaza. “A maioria das pessoas neste planeta não aguenta ver crianças morrendo de fome, hospitais sendo bombardeados, escolas bombardeadas. Por isso, não vamos parar”, afirmou.

O primeiro ataque ocorreu na noite de terça-feira (9/9), sem deixar feridos, também nas águas da costa de Túnis, na capital da Tunísia.

Global Sumud Flotilla

Os barcos fazem parte de uma flotilha — um conjunto de pequenas embarcações — que pretende levar ajuda para Gaza. A frota é organizada pela Global Sumud Flotilla (GSF). O grupo confirmou o ataque nas redes sociais.

De acordo com a organização, ninguém ficou ferido, e o incêndio foi controlado. O ataque dessa vez foi contra o barco Alma, que carrega a bandeira da Grã-Bretanha. No comunicado, a GSF ainda informa que investiga as investidas contra a ajuda humanitária.

Primeiro ataque

Nessa segunda-feira, o Family Boat foi atacado por um drone. Uma câmera de segurança registrou o momento em que o barco do Global Sumud Flotilla (GSF) foi atacado por um drone.

O barco tinha uma bandeira de Portugal e seis tripulantes a bordo no momento do ataque. Não houve feridos. O ativista brasiliense Thiago Ávila e a sueca Greta Thunberg estavam a bordo.

9 imagens Fechar modal. 1 de 9

Os ativistas Greta Thunberg e Thiago Ávila não se feriram durante o ataque de drones sofrido pela frota da Global Sumud Flotilla (GSF)

Reprodução/Redes sociais 2 de 9

O barco da frota da Global Sumud Flotilla (GSF) que embarcou rumo à Faixa de Gaza foi alvo de ataque explosivo de drones

Essa é a segunda vez que Ávila embarca para Gaza

Essa é a segunda vez que Ávila embarca para Gaza

Reprodução/Redes sociais 4 de 9

A ativista suíça Greta Thunberg também estava na embarcação durante o ataque

Reprodução/Redes sociais 5 de 9

O brasileiro Thiago Ávila chegou a ser preso pelo Exército de Israel e foi deportado

Ativista Thiago vila

Ativista Thiago vila

Reprodução/Instagram 7 de 9

Greta Thunberg embarcou em navio ao lado de ativista brasileiro para Gaza

Reprodução/Redes sociais 8 de 9

No total, 12 voluntários internacionais embarcaram com ajuda humanitária em junho

Reprodução/Redes sociais 9 de 9

Grupo foi interceptado em uma primeira viagem para Gaza no dia 8 de junho

Reprodução/YouTube

O vídeo abaixo mostra o barco atacado em alto mar. O narrador comenta: “Acabaram de explodir um dos nossos barcos aqui. Eu estava aqui dormindo e acabei de ver uma explosão aqui nos barcos”.

Veja:

O barco em questão partiu de Barcelona, na Espanha, em 31 de agosto rumo a Gaza. O objetivo era criar um corredor de ajuda humanitária para a Palestina. Ao todo, 80 barcos, de 44 países, compõem a nova tentativa de levar ajuda para a região atacada.

Outro lado

Após o primeiro ataque, o Metrópoles tentou contato com a embaixada de Israel e com o Itamaraty. O espaço segue aberto.