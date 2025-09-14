Veja uma seleção de garimpos no It’s Time Brechó neste domingo (14/9)

Que tal aproveitar a chegada do calor, a poucos dias da primavera, para atualizar o guarda-roupas com peças que têm a ver com a temporada? Das 11h às 19h deste domingo (14/9), mais uma edição do It’s Time Brechó reúne uma curadoria de lojas de segunda mão e marcas autorais. Desta vez, no pilotis da Biblioteca Nacional de Brasília, com entrada gratuita e aberta ao público, e participação de 45 brechós.

A Coluna Ilca Maria Estevão marcou presença novamente e reuniu garimpos de sete expositores para inspirar quem passar pelo segundo dia do evento, promovido pela Feira Cultural Varanda BSB. Vem conferir!

Impression by Chris Meireles

Christiane Meireles é jornalista e tem uma paixão em especial pela moda. Por isso, também trabalha com consultoria de imagem. Na pandemia de Covid-19, em particular, ela percebeu que muitas roupas “sobravam” no guarda-roupa das clientes, entre desapegos e compras que não faziam mais sentido no estilo delas.

Foi quando a empreendedora, que também é figurinista, teve a ideia de fazer essas peças circularem e abriu o brechó Impression by Chris Meireles. Para esta edição do It’s Time Brechó, ela separou roupas com estilos que transitam entre o clássico e o alternativo, além de uma variedade de estilos de calçados.

O brechó Impression by Chris Meireles levou uma curadoria que vai do clássico ao alternativo

A estampa da calça conversa com a tendência do boho

Mais um look na mesma pegada

Joci Caetano

Joci Caetano trabalha com artesanato desde o começo dos anos 2000. Inicialmente, com couro, sandálias e bolsas. Depois, migrou para os metais, com fios de latão e cobre, quando descobriu o interesse pela joalheria, mercado no qual ele adentrou e se especializou ao longo de 20 anos. Nas peças, produzidas toda semana, ele prioriza o cuidado com a textura e a oxidação, como se fossem esculturas em miniatura.

Joci Caetano trabalha com joalheria há 20 anos

O artista abre mão de formas perfeitas para criar designs com personalidade

Uma das peças que representam o DNA criativo de Joci

Tutu Basic

Linhas geométricas, cores vivas e a diversidade brasileira ganham forma nas bolsas da Tutu Basic, marca de acessórios criada há dois anos por Renata Canto. Segundo ela, o nome vem do yorubá e significa “jovem” e “alegre”. As peças, pautadas por um olhar sustentável, levam materiais reaproveitados das sobras de costureiras, como as lonas e retalhos.

As cores se destacam nas bolsas da Tutu Basic

Mesmo nos itens em preto, a diretora criativa da marca acrescenta algum toque de cor

Os itens são produzidos com materiais reaproveitados

Deby & Dany Brechó Sustentável

A família de Débora de Oliveira tem uma tradição com brechós. Ao lado da irmã, ela comanda o Deby & Dany Brechó Sustentável e atua há mais de 20 anos na área. A curadoria é inteiramente selecionada de um fornecedor paulista e, nas opções disponíveis para o It’s Time Brechó, o destaque escolhido pela coluna é de acessórios e bijuterias.

Entre a curadoria do Deby & Dany Brechó Sustentável, a coluna destaca as bijuterias

As responsáveis fazem parte de uma família que tem tradição com brechós

Tons de rosa e lilás neste colar

Brechó Masculino BSB

Klever Moraes costumava acompanhar a esposa, que trabalha com brechós, para ajudá-la. Com a experiência, percebeu uma demanda por moda masculina em eventos voltados para a área. Por isso, há quatro anos, deu início ao Brechó Masculino BSB, priorizando itens de marcas conhecidas em preços acessíveis, com uma curadoria cuidadosa com os detalhes.

Camisas xadrez e outros exemplos de alfaiataria estão na seleção do Brechó Masculino BSB

Aqui, destaque para a bermuda estampada

Camisa com o listrado que tem feito sucesso na última temporada

Nefélia

Outra etiqueta autoral presente nesta edição é a slow fashion Nefélia, criada por Marina Novaes, também como um impulso criativo em meio à pandemia. O ponto de partida, naquele período, foi a alegria pop do dopamine dressing, que ainda prevalece em peças-chave com inspirações históricas, culturais e da natureza, lançadas em duas pequenas coleções anuais.

A cultura pop é uma das inspirações da Nefélia

A marca foca em peças que protagonizam o visual

Estampa psicodélica nesta blusa estilo segunda pele

Luja Brechó

Participando pela primeira vez do evento, o Luja Brechó é uma parceria entre duas cunhadas, nos negócios e no nome da marca: Luciane Miranda e Jakcelia Novaes. A dupla começou no ramo vendendo roupas próprias e da família, até estender a ideia para feiras de brechó. Desde então, são três anos trabalhando com moda circular. Na curadoria para o It’s Time Brechó, o destaque da coluna vai para os shorts coloridos e estampados, com toque primaveril e boho.

No Luja Brechó, o destaque da coluna vai para os shorts

Em cores vivas, eles são a cara da primavera

As estampas também conversam com a estação prestes a iniciar, dentro de alguns dias

O que mais encontrar por lá

Além dos itens de moda e design, o It’s Time Brechó reúne expositores de gastronomia, com doces e cervejas locais. À tarde, os DJs Chikão (13h) e Sarahecanela (16h) comandam o som da feira.

Na galeria abaixo, veja mais alguns dos garimpos na coluna no evento:

