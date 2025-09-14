Velório de Hermeto Pascoal será nesta segunda (15/9) em Bangu

O velório do músico Hermeto Pascoal será realizado nesta segunda-feira (15/9), na Areninha Cultura Hermeto Pascoal, localizada na Praça Primeiro de Maio, em Bangu, zona oeste da cidade do Rio de Janeiro.
O compositor, multi-instrumentista e arranjador reconhecido mundialmente por sua inventividade, morreu aos 89 anos na noite desse sábado (13/9).
O artista estava internado no Hospital Samaritano Barra, na zona sudoeste do Rio, desde o dia 30 de agosto por causa de complicações de uma fibrose pulmonar.
O evento será aberto ao público entre as 14h e as 21h. O espaço público é próximo ao Jabour, bairro onde ele morou grande parte da vida.
Hermeto Pascoal nasceu na cidade de Lagoa da Canoa, em Alagoas, em 1936, e fez parte do grupo musical Sambrasa Trio. Reconhecido internacionalmente e ganhador do Grammy Latino em três oportunidades, o multi-instrumentista é um dos ícones da música brasileira.
No ano passado, Hermeto lançou, aos 88 anos, um disco com músicas inéditas chamado “Pra você, Ilza”, dedicado à esposa dele, Ilza da Silva, com quem viveu por mais de 40 anos e teve seis filhos.
