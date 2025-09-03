vencedora-do-masterchef-brasil-rebate-ataques-“raivosos”-dos-rivais

A advogada Daniela Dantas foi escolhida a campeã da temporada 2025 do MasterChef Brasil. A final foi exibida na noite desta terça-feira (2/9) e colocou a Band na vice-liderança na audiência. Alvo de diversos ataques dos rivais ao longo da competição, a carioca derrotou Felipe Bruzzi e faturou um prêmio que, somado, chega a R$ 500 mil.

Mágoas

Em entrevista após vencer a 12ª temporada do reality de gastronomia, ela se pronunciou sobre comentários raivosos de outros participantes, principalmente Taynan Fernandes, Felipe Miyasaka e Guilherme Pennacchia, que não esconderam seu descontentamento ao longo da temporada.

“Eu fiquei muito surpresa ao longo dos episódios, porque a gente não sabe o que acontece quando as pessoas falam. E eu fiquei muito surpresa de ver tanta mágoa, tanto ressentimento, né? Talvez se isso fosse dito para mim, cara a cara, eu pudesse sentar com cada um deles e dizer: ‘Olha, onde é que você achou que não bateu, que não funcionou?’. Mas eu não tive essa oportunidade lá”, disse ela ao Notícias da TV.

Sinceridade

Em seguida, ela afirmou que o “ódio” direcionado a ela pode ser reflexo de uma diferença de gerações. “Eu acho que muito [do ódio pode ter sido] em decorrência da diferença das gerações mesmo, né? Eu sou uma mulher nascida em 1975, as coisas eram diferentes, né? A gente aprendia a não fazer um juízo de valor logo na primeira vista”, completou.

Daniela, porém, admitiu que não é uma pessoa de fácil convivência e que sua sinceridade pode afastar algumas pessoas. “Eu não sou das pessoas mais fáceis, porque eu sou muito sincera e, às vezes, a sinceridade não é uma coisa que agrada. Mas eu vou continuar sendo assim. E agora tô muito velha para mudar, né?”, brincou.

A advogada, agora, quer seguir carreira na culinária e não descarta abrir o próprio restaurante com o valor do prêmio. “Certamente farei algum tipo de investimento para me preparar e realizar o meu sonho de ter um restaurante com massas, frutos do mar, carnes e doces de qualidade. Vou aguardar o momento adequado para que isso se concretize”, concluiu.