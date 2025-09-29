29/09/2025
Venezuela decreta estado de exceção e amplia poderes de Maduro

A Venezuela decretou estado de exceção, nesta segunda-feira (29/9), em consequência à mobilização militar realizada pelos Estados Unidos no Mar do Caribe. A medida foi anunciada pela vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, e prevê poderes especiais ao presidente, Nicolás Maduro, em caso de “agressão” ao país.

“O presidente subscreveu o decreto de comoção externa, que permite a Maduro atuar em matéria de defesa e segurança e defender a Venezuela se os Estados Unidos chegarem a se atrever a agredir nossa pátria”, informou Delcy.

Reprodução: Internet
Trump oferece recompensa para quem capturar Nicolás MaduroReprodução: Internet
Nicolás Maduro
Nicolás Maduro – Internet Reprodução
Reprodução: Internet
Nicolás MaduroReprodução: Internet
Donald Trump e Nicolás Maduro - Internet Reprodução
Donald Trump e Nicolás Maduro – Internet Reprodução

O governo dos Estados Unidos consideram Maduro como chefe de cartel de drogas, não reconhece o governo dele na Venezuela e oferece US$ 50 milhões por informações que possam levar à prisão do presidente venezuelano.

Há cerca de um mês, sete navios e um submarino de guerra dos EUA foram enviados ao Mar do Caribe com objetivo de combater o tráfico de drogas na região. Ao menos três ataques foram realizados contra embarcações suspeitas, no período.

Nicolás Maduro nega as acusações norte-americanas e tem buscado negociar o fim do conflito com Washington. Recentemente, inclusive, ele enviou uma carta a Donald Trump pedindo diálogo direto com o objetivo de reduzir as tensões entre os dois países.

