Vereador ameaça ‘meter a balar’ em morador durante briga em fila de supermercado

Parabéns, Tarsis Queiroz

No último dia 29 de outubro, comemorou mais um ano de vida o querido Tarsis Queiroz, homem de fé, reconhecido como um bom ser humano, pai amoroso, esposo dedicado e amigo para todas as horas.

Tarsis também se destaca pela seriedade e competência na vida profissional, sendo visto como um profissional de excelência. Sua trajetória é guiada por Deus, que tem abençoado sua caminhada com sabedoria e luz.

Desejamos ao aniversariante muitas felicidades, saúde e conquistas. Parabéns, Tarsis!

UPDS 25 anos

Na noite do último dia 28 de setembro, a Universidad Privada Domingo Savio (UPDS) Regional Cobija realizou uma solenidade especial em comemoração aos seus 25 anos de fundação. O evento reuniu autoridades locais e regionais, além de representantes de municípios vizinhos do Brasil, marcando um momento de reconhecimento ao papel da instituição no fortalecimento da educação superior na fronteira.

Entre as autoridades presentes estavam o governador Régis Richter, a vice-governadora Ana Paula Valenzuela, a prefeita de Cobija, Ana Lúcia Reis, o presidente da Câmara Municipal, Mirlo Rodríguez, o vice-presidente do Conselho, Juan Manuel Ruiz, a senadora Corina Ferreira Domínguez e Julio Diego Romaña, reitor nacional da UPDS. Também prestigiaram a celebração o reitor regional da UPDS Cobija, Lic. Michel Bravo Alencar, o vice-reitor regional, Ing. Benícia Becerra Bactista, a secretária-geral, Milenka Vaca, a diretora de Marketing, Eng. Joaquin Ledezma, o reitor da Faculdade de Ciências da Saúde, Lic. Dr. Albert Crespo, além do prefeito de Brasiléia, Carlinhos do Pelado.

Durante a cerimônia, foi apresentada a trajetória da universidade e os cursos oferecidos pela instituição, que tem se destacado como referência em ensino superior e integração fronteiriça. O encerramento contou com um coffee break que celebrou a diversidade cultural da região, misturando sabores tradicionais como a saltenha boliviana e o charuto acreano, em um encontro marcado pela união entre Brasil e Bolívia.

Rainha do Rodeio Xapuri

A abertura da Expo Fronteira 2025 em Assis Brasil foi puro brilho! Na noite de quinta-feira (26), a Praça Central se transformou em palco de charme e torcida animada para a escolha da nova Rainha do Rodeio.

Entre as belas candidatas, quem conquistou o título foi Natailane Silva, que esbanjou simpatia e elegância. Ao seu lado, brilharam Sandy Santos, coroada Princesa, e Bruna Gadelha, a nova Madrinha dos Peões.

O evento foi um espetáculo à parte, com direito a dança, música, DJ e show da dupla Cristiano Paulo e Daniel, embalando o público até o fim. Autoridades locais prestigiaram a festa, reforçando o prestígio e a valorização da juventude da cidade.

Assis Brasil começa a viver, em grande estilo, os dias de festa e tradição que prometem marcar esta edição da Expo Fronteira!

Cavalgada Xapuri

Assis Brasil esteve em festa no último sábado (27), quando centenas de cavaleiros, amazonas e famílias participaram da tradicional cavalgada que deu o tom da ExpoFronteira 2025. O cortejo percorreu ruas da cidade em um clima de integração e alegria, reunindo desde cavalos e bois até quadriciclos e carros.

A chegada ao parque de exposições foi marcada por aplausos e pelo sentimento de pertencimento. A cavalgada, além de valorizar a cultura local, reforçou o espírito de união que caracteriza o povo fronteiriço.

O prefeito Jerry Correia esteve presente, destacando que o evento representa muito mais que tradição: é o início de uma nova fase para o município, com oportunidades, lazer e valorização da identidade cultural.

Assis Brasil se prepara agora para viver intensamente os dias da feira, que promete movimentar a economia e se firmar como um dos grandes eventos da região.

Fotos: Acessoria

1ª Expo Fronteira

Assis Brasil se prepara para viver um dos maiores eventos de sua história: a 1ª Expo Fronteira, que terá início no próximo dia 3 de outubro e seguirá até o dia 5, com uma programação voltada ao agronegócio, cultura e entretenimento.

Realizada pela Prefeitura de Assis Brasil, com apoio do Governo do Estado, SEBRAE e parceiros, a feira promete movimentar a economia local e atrair visitantes de várias regiões do Acre e também da tríplice fronteira com Peru e Bolívia.

Na agenda, o público encontrará exposições agropecuárias, rodadas de negócios, atividades culturais e grandes shows nacionais. Entre as atrações musicais confirmadas estão Gabriel Lenner, Vitinho Imperador e Gabi Martins, que subirão ao palco em noites de muita festa.

A entrada será solidária: cada show poderá ser acompanhado mediante a troca de 1 kg de alimento não perecível (exceto sal e açúcar) por uma pulseira, iniciativa que beneficiará famílias em situação de vulnerabilidade.

Mais do que entretenimento, a Expo Fronteira representa a união entre cultura, solidariedade e desenvolvimento econômico, abrindo espaço para o fortalecimento do agronegócio e o empreendedorismo local.

Chá revelação da família Klaen

No último sábado, 27 de setembro, a família Klaen viveu uma tarde inesquecível ao reunir familiares e amigos para o aguardado chá revelação de Peola Klaen. O momento foi marcado por muita expectativa e emoção, já que todos aguardavam ansiosos para descobrir o sexo dos bebês.

A revelação trouxe alegria em dobro: a família se prepara para receber os gêmeos Miguel e Maria Alice. A notícia foi celebrada com grande entusiasmo não apenas pelos papais, mas também pelos irmãos, que já aguardam com carinho a chegada dos pequenos.

Em clima de festa e comoção, o encontro reforçou o amor e a união da família, que agora vive a doce expectativa de, em alguns meses, abrir as portas de casa para acolher os novos membros.

João e Maria Confeitaria

A fronteira acaba de ganhar um novo delivery gastronômico que promete conquistar os paladares mais exigentes: a João e Maria Confeitaria. O empreendimento, comandado pela talentosa Gabriela Magalhães, já é destaque pela variedade e qualidade de suas delícias.

No cardápio, chamam atenção as empadas de frango, os tortiletes de doce de leite, os pastéis de forno e as panquecas, que têm feito sucesso entre os primeiros clientes. E as novidades não param por aí: Gabriela já prepara novos lançamentos para ampliar ainda mais as opções da confeitaria.

Os pedidos podem ser feitos pelo serviço do mais delivery ou diretamente pelo Instagram oficial @joaoemariaconfeitariaof, onde os clientes também acompanham as novidades do menu.

Com sabor, carinho e criatividade, a João e Maria Confeitaria chega para adoçar e encantar a vida na fronteira.

7º Costelão do QGIV Gastrobar

Mais uma vez o QGIV Gastrobar foi palco de uma noite especial com a realização do 7º Costelão, que se consolidou como um dos eventos mais aguardados pelos amantes de um bom churrasco na fronteira. Preparado no tradicional fogo de chão e acompanhado de um bife de excelente qualidade, o encontro reuniu famílias e grupos de amigos em clima de confraternização.

A programação musical deu um brilho ainda maior à noite: a voz marcante de Márcio Leite, acompanhada pelo talento de Ávila Dias no violão, embalou o público. Para fechar com chave de ouro, Luan Lima subiu ao palco e colocou todo mundo para dançar.

Baile Funk dos Spotteds

Na noite do último sábado, 26, o QGIV Gastrobar foi tomado pela energia contagiante do Baile Funk dos Spotteds de Medicina. O evento reuniu estudantes e a comunidade em geral em uma festa marcada pelas batidas intensas e pelas danças envolventes que não deixaram ninguém parado.

Com muita animação e integração, a noite consolidou-se como um dos momentos mais vibrantes do calendário universitário, mostrando que o funk segue conquistando espaço como expressão cultural e ponto de encontro entre gerações.

Com sabor, música e descontração, o 7º Costelão do QGIV Gastrobar foi mais uma prova de que boa gastronomia e boas companhias são a receita perfeita para momentos inesquecíveis.

Vida alheia

Gente, segurem esse babado porque a fronteira ferveu! Diz que um certo vereador perdeu a compostura e acabou destratando um morador na fila do supermercado. Até aí já seria um climão, né? Mas não para por aí. Segundo relatos do próprio morador, a confusão saiu do comércio e foi parar na rua. E o pior: o vereador teria até sacado uma arma e ameaçado o rapaz! Fala sério, minha gente, vereador que deveria dar exemplo tá é dando show de ousadia errada. Tá precisando aprender que respeito não se compra nem na promoção do mercado!

E como quase tudo na política termina em vídeo de retratação, não demorou muito para o nosso vereador “caloroso” aparecer todo bonitinho na câmera, com aquele discurso ensaiado, tentando passar pano pra confusão no supermercado. O “lindo” vídeo foi cheio de palavras bonitas, como se a comunidade da fronteira fosse esquecer fácil o desrespeito. Ele deve ter pensado: “Ah, o povo engole qualquer coisa”. Só que não, né minha gente! Até porque tem uma turma que só a misericórdia do Senhor pra aceitar esse tipo de teatrinho. Enquanto isso, a fofoca corre solta e o povo comenta: será que o vídeo convenceu ou só aumentou a fama de vereador ousado da fronteira?

Se tem novela melhor que a vida real, eu desconheço! No último fim de semana, o ciúme foi o protagonista de um barraco daqueles em um bar da cidade. O clima esquentou tanto que rolou de tudo: de garrafada a capacetada! E como todo enredo tem seu desfecho, entre amor, ódio e ciúmes, a festa acabou mesmo foi no hospital. Dois lindos da balada terminaram a noite recebendo pontos de sutura: um pra fechar a brecha da garrafa e o outro da pancada de capacete. No fim, ninguém sabe quem ganhou a briga, mas com certeza o assunto rendeu mais que a própria festa!

As línguas venenosas da cidade estão afiadas! Corre o boato que um conhecido empresário anda todo bobo porque vai ser papai novamente. Tá curtindo cada momento da barriguinha da esposa, postando sorrisos e mostrando que a felicidade tá batendo forte na porta. Mas, (e sempre tem um mas nesse enredo) segundo a trend do Ratinho, “ele não é o pai!”. Será mesmo? Dizem que o casal já teve umas separações no passado, e aí o povo já começa a juntar as peças: vai que né. Eu não sei de nada, viu? Só sei que a fofoca tá quente e como boa fofoqueira da fronteira, não perco a oportunidade de compartilhar esse babado com vocês!

A cidade não para de falar ( a cidade não ne os cometaristas da vida alheia) sobre o empresário famoso que anda todo encantado ultimamente. Tudo começou quando ele foi visto várias vezes entrando e saindo discretamente da casa de uma nova vizinha. Ninguém sabia quem era, mas os burburinhos começaram quando amigos próximos perceberam mensagens trocadas no celular. Alguns dizem que é amor à primeira vista; outros apostam que é só amizade colorida. Enquanto isso, ele continua sorrindo nas redes sociais, e a cidade inteira tenta descobrir: será que vem casamento ou só uma aventura de verão?

Apoio: