Vereador de Fortaleza pede minuto de silêncio por homem que não morreu

A interpretação errada de uma reportagem causou momentos de confusão na Câmara Municipal de Fortaleza, capital do Ceará, nesta terça-feira (30/9). Um vereador usou a tribuna durante a sessão para pedir um minuto de silêncio pela perda de um importante comerciante da cidade. Após alguns segundo, porém, outro parlamentar afirmou que o homenageado está vivo: “Não procede, amigo, estou falando com ele agora”.

Quem não morreu foi o comerciante Raimundo Oliveira Araújo, que tem 90 anos e é muito conhecido na capital cearense, atendendo pelo apelido Raimundo do Queijo. Ele foi homenageado em uma reportagem do jornal local Diário do Nordeste como patrimônio vivo da cidade.

Ao ver a reportagem, o vereador Professor Aguiar Toba (PRD) se confundiu e achou que o homem havia falecido. Na hora subiu à tribuna para pedir o minuto de silêncio, causando comoção entre os colegas parlamentares.

Logo em seguida, porém, o também vereador Benigno Júnior (Republicanos) ligou para o celular de Raimundo do Queijo e o homem atendeu. Ele então interrompeu o minuto de silêncio: “Não procede, amigo, estou falando com ele agora. Estou falando com ele aqui ao telefone, graças a Deus”.

Quem é Raimundo do Queijo

Comerciante famoso em Fortaleza, Raimundo do Queijo tem um estabelecimento batizado com seu apelido que funciona há mais de três décadas no centro da cidade.