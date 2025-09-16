Vereador denuncia ter sido despejado de gabinete após Câmara não realizar pagamento

O vereador João Paulo Silva (Podemos) relatou, durante fala na sessão desta terça-feira (16), na Câmara Municipal de Rio Branco, que recebeu um comunicado de ‘despesjo’ e precisou deixar o espaço onde funcionava seu gabinete por problemas relacionados ao contrato de aluguel.

Segundo o parlamentar, a interrupção do contrato ocorreu porque a Câmara não teria providenciado a documentação exigida para formalizar o acordo com o proprietário do imóvel. Sem a regularização, o pagamento do aluguel não foi efetuado e o despejo acabou sendo inevitável.

O gabinete de João Paulo estava instalado em uma casa no bairro Isaura Parente, uma solução provisória diante da falta de estrutura própria da Câmara, que atualmente não tem espaço acomodar todos os vereadores.

O vereador lamentou a situação e destacou os prejuízos para o trabalho de sua equipe.

Eu, infelizmente, fui informado ontem que eu tenho que sair do local onde eu estou trabalhando com a minha equipe, porque, infelizmente, a Câmara de vereadores não arcou com a documentação necessária, junto ao imóvel local, para nós oficializarmos o nosso gabinete”, disse João Paulo.

Ainda na ocasião, outros vereadores criticaram a falta de espaço próprio para trabalho. Um deles inclusive alegou pagar aluguel de seu gabinete do próprio bolso.