Vereador é preso por suspeita de integrar grupo que cobrava até R$ 80 mil para levar migrantes aos EUA

A Polícia Federal prendeu preventivamente, nesta segunda-feira (15/9), um vereador de Campo Novo de Rondônia (RO) suspeito de atuar como um dos principais articuladores de uma organização criminosa que promovia a migração ilegal para os Estados Unidos. A ação integra a 2ª fase da Operação Human Commodity e foi determinada pela 7ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Rondônia. Serviços e Informações do Brasil

Segundo a PF, o grupo cobrava até R$ 80 mil por pessoa, com divisão de tarefas e apoio logístico ao longo da rota clandestina. O alvo preso é apontado como responsável por conduzir migrantes em etapas da viagem e apresentar movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada. Serviços e Informações do Brasil

A imprensa local identificou o vereador como Sivaldo de Almeida (“Sinval”, PP). Veículos regionais informam que a prisão ocorreu em Campo Novo e destacam o valor cobrado pelo esquema. rondoniagora.com+1

A defesa de Sinval afirmou que ele deverá passar por audiência de custódia nesta terça (16) e que só depois se manifestará publicamente. Rondo Alerta+1

Fonte: Polícia Federal – RO (nota oficial); Rondoniagora; Gazeta Rondônia; Rondo Alerta; R1 Rondônia. R1 Rondônia+4Serviços e Informações do Brasil+4rondoniagora.com+4

