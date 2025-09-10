Vereador Pantico de Sena Madureira faz duras críticas ao ex-prefeito Mazinho e ao governador Gladson Cameli

Durante a sessão realizada na última terça-feira (9), o vereador Pantico (Progressistas) não poupou críticas ao ex-prefeito Mazinho e ao governador do Acre, Gladson Cameli, afirmando que ambos “são da mesma ‘laia’” e que estao sendo investigados. As declarações reforçam o clima de tensão política na cidade, marcada por disputas e acusações entre diferentes grupos de poder.

Pantico destacou que tanto o ex-prefeito quanto o governador estão sendo investigados, citando matérias publicadas pelo portal g1 para embasar suas afirmações. “Agora eu sei o porquê o prefeito é tão querido pelo governador, porque os dois são iguais, os dois estão nas páginas do g1 sendo investigados. Quem está falando isso não sou eu, basta abrir o g1 e vocês vão ver”, afirmou o parlamentar, provocando repercussão entre os presentes.

Além disso, Pantico ironizou a derrota do ex-prefeito Mazinho nas últimas eleições municipais. “Com a máquina na mão, perdeu com mais de dois mil votos na cabeça. É vergonha! O senhor não é o bom?”, questionou o vereador, criticando a influência do ex-prefeito na política local.

Não é a primeira vez que Pantico critica o governador Gladson Cameli. Recentemente, ele subiu à tribuna da Câmara de Sena Madureira para afirmar que o governador abandonou a cidade, o que aumentou ainda mais o clima de insatisfação entre as lideranças locais.

Contudo, uma fonte próxima ao governador, residente em Sena Madureira, revelou ao ContilNet que as críticas de Pantico têm motivações políticas internas. Segundo o interlocutor, o vereador estaria sendo incentivado pelo prefeito Ghelen Diniz, aliado de Gladson, a atacar o governador.

O aliado também ressaltou conquistas importantes do governo estadual na cidade, como a construção de uma ponte que liga o segundo distrito ao centro de Sena Madureira — uma reivindicação antiga da população — além da expectativa de inauguração de um novo hospital até o final do ano, entre outras. Para ele, esses investimentos demonstram o compromisso do governador com o município, e classificou as críticas de Pantico como ingratidão.

A disputa política em Sena Madureira se intensifica à medida que diferentes lideranças buscam consolidar seus espaços de poder e influência. Enquanto Pantico, que era aliado de Cameli, mantém sua postura de oposição, ressaltando supostas investigações e críticas ao governo, outros vereadores aliados de Ghelen Diniz e do governador, se calam.

A crise política na cidade de Sena Madureira reflete o cenário de disputa e polarização que marca a política local, envolvendo figuras tradicionais e novas lideranças.