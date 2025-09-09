Vereador propõe corte de salário para vereadores que chegam atrasados na Câmara de Rio Branco

O vereador Zé Lopes (Republicanos) propôs a aplicação de descontos salariais aos parlamentares que não cumprem o horário regimental das sessões da Câmara de Rio Branco. A medida foi sugerida após mais um atraso no início dos trabalhos desta terça-feira (9), que deveria começar às 8h30, mas só ocorreu devido à ausência do quórum mínimo.

Segundo o regimento interno, a primeira chamada deve ser feita às 8h, com uma segunda às 8h15, caso não haja número suficiente de vereadores presentes. No entanto, no horário previsto para a abertura da sessão, apenas seis dos 17 parlamentares haviam comparecido, quando o mínimo exigido é de nove.

O vereador destacou que a Câmara dispõe de sistema de controle de presença, o que permitiria registrar com precisão a frequência e aplicar o corte de salários como ocorre em outras categorias profissionais. Para ele, a medida seria uma forma de garantir maior comprometimento com os trabalhos legislativos, já que atrasos e baixa participação têm comprometido o andamento das atividades.

Na semana passada, por exemplo, uma sessão durou apenas 26 minutos devido à falta de quórum. O problema voltou a se repetir nesta terça-feira, quando a audiência pública sobre saúde mental e prevenção ao suicídio, proposta pelo vereador João Paulo Silva (Podemos), acabou sendo prejudicada pela demora no início dos trabalhos.