30/09/2025
Vereadora do interior do Amazonas pede desculpas após dizer que é a favor da violência contra a mulher

Elizabeth Maciel provocou polêmica ao dizer que algumas mulheres "merecem apanhar"

Durante uma sessão plenária da Câmara Municipal de Borba, no interior do Amazonas, a vereadora Elizabeth Maciel (Republicanos), conhecida como Betinha, afirmou ser “a favor da violência contra a mulher”. A declaração, feita na segunda-feira (29/9), gerou repercussão negativa nas redes sociais e levantou questionamentos sobre o posicionamento da parlamentar.

O episódio ocorreu em defesa do colega Pedro Paz (União Brasil), que havia sido denunciado pela vereadora Professora Jéssica (DC) por ter levantado o dedo em direção a ela durante a tribuna. Betinha minimizou o gesto de Paz, alegando que fazia parte do “modo particular” de expressão do parlamentar, e anunciou que apresentaria uma denúncia à Comissão de Ética contra Jéssica.

Elizabeth Maciel provocou polêmica ao dizer ser “a favor da violência contra a mulher”/Foto: Reprodução

Durante o discurso, a vereadora disse que já teria presenciado casos em que mulheres se machucam propositalmente para incriminar homens. “Eu sou a favor da violência contra a mulher, sim. Quando o homem bate na mulher, eu aprovo. Mas eu também sou contra, quando a mulher bate no homem. Tem mulher que merece apanhar, tem sim. Sabe por quê? Às vezes eu já presenciei caso em que a mulher se bate sozinha para condenar o homem”, declarou.

Trechos da fala da vereadora foram ainda mais polêmicos, na íntegra: “Eu aprovo. Eu sou a favor da violência contra a mulher. Sim, quando o homem bate na mulher, eu aprovo. Mas eu também sou contra, como mulher. A mulher também tem mulher que merece apanhar. Tem sim. Sabe por quê? Porque às vezes eu já presenciei caso que a mulher se bate ela mesma. Para condenar o homem. Eu já presenciei.”

Pedido de desculpas

Após a repercussão, Elizabeth Maciel publicou uma nota nas redes sociais, na manhã desta terça-feira (30/9), pedindo desculpas e esclarecendo sua posição. “Fui extremamente infeliz de maneira como me expressei e lamento profundamente que minhas palavras possam ter causado ofensa. Desculpa a todas que se sentiram ofendidas. Afirmo de forma clara e categórica que a violência contra a mulher é inaceitável e jamais pode ser tolerada ou justificada”, disse.

A parlamentar destacou ainda que o episódio servirá como reflexão pessoal e política: “Meu compromisso é agir de forma consciente, defendendo sempre os direitos das mulheres e repudiando qualquer forma de violência”.

