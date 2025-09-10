Vereadores visitam agência da Caixa e discutem soluções para fechamento das lotéricas em Cruzeiro do Sul

A Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul esteve reunida com representantes da Caixa Econômica Federal na tarde desta quarta-feira (10), para tratar do fechamento das casas lotéricas na cidade e buscar esclarecimentos sobre a reabertura do serviço.

A reunião contou com a participação dos vereadores, Elter Nóbrega, Cristiano Rodrigues, Tiago da Milênio, José Roberto e Josafá Vale que debateram e questionaram os principais entraves da agência com a população que utiliza o banco.

Na sessão da última terça-feira, Elter Nóbrega convidou os demais vereadores a participarem da reunião com a superintendência da Caixa e com a gerência local, reforçando a importância de unir esforços em torno do tema.

Segundo o superintendente Elias Landivan, o processo enfrenta entraves judiciais e burocráticos, o que torna improvável que as lotéricas sejam reabertas ainda este ano. A previsão é que uma nova concessão só seja aberta no primeiro semestre de 2026.

Enquanto isso, a própria agência da Caixa está absorvendo parte dos serviços que eram prestados pelas lotéricas. De acordo com a gerente Joelma Queiroz, medidas como o cadastramento biométrico vêm ajudando a reduzir significativamente as filas na unidade, o que, segundo ela, já trouxe melhorias no atendimento e mais conforto aos clientes.

O presidente da Câmara de Vereadores, Elter Nóbrega que liderou a reunião, ressaltou que seguirá acompanhando a situação de perto, fiscalizando não apenas a agência da Caixa, mas também o atendimento nos demais bancos da cidade. No entanto, a maior preocupação no momento continua sendo a ausência das lotéricas, que impacta diretamente milhares de moradores de Cruzeiro do Sul.