Via Verde Shopping celebra a Amazônia com a feira Empório & Arte

Cores, sabores e talentos da Amazônia estarão reunidos no Via Verde Shopping durante a Semana da Amazônia. Entre os dias 5, 6 e 7 de setembro, a praça de evento, em frente ao cinema, recebe a feira Empório & Arte, que traz diversidade de produtos artesanais, opções gastronômicas e itens criativos que valorizam a cultura e a identidade amazônica.

Mais de 20 empreendedores locais participam do evento, oferecendo desde peças autorais e cheias de criatividade até sabores que exaltam os ingredientes da floresta. A proposta é criar um espaço de conexão entre a comunidade e os talentos regionais, fortalecendo a economia criativa e destacando a riqueza cultural da Amazônia.

Para o coordenador de marketing do Via Verde Shopping, Daniel Ferreira, a feira é uma oportunidade de aproximação com o público e de valorização da produção local. “Queremos que o público viva a experiência de conhecer de perto o talento dos empreendedores da nossa região e, ao mesmo tempo, celebre a importância da Amazônia como parte essencial da nossa identidade”, afirma.

Com essa iniciativa, o Via Verde Shopping reafirma seu papel como ponto de encontro que vai além das compras, sendo também um espaço para celebrar tradições, viver experiências especiais e apoiar o empreendedorismo regional.

Sobre o Via Verde Shopping

Empreendimento administrado pela Alqia, uma das principais administradoras de shopping centers do país, o Via Verde Shopping foi inaugurado em novembro de 2011, na Via Verde, principal rodovia de ligação da cidade de Rio Branco com cidades do interior. O centro de compras conquistou o consumidor acreano pela exclusividade de marcas nacionais, alimentação, lazer e cinema, sendo o único shopping do estado. Famílias inteiras frequentam o shopping, incluindo pets. Para acompanhar as novidades, acessar o Instagram @viaverdeshop.