Via Verde Shopping promove dia de informação e prevenção

Neste sábado, 13 de setembro, o Via Verde Shopping será palco de duas importantes iniciativas voltadas à saúde e à cidadania, que irão movimentar o espaço com atividades gratuitas e abertas a toda a população. A programação reúne ações de conscientização, prevenção e orientação em temas essenciais, reforçando o compromisso do polo varejista com o bem-estar da comunidade acreana.

Durante todo o dia, os visitantes terão a oportunidade de participar de oficinas, palestras e atendimentos informativos. Entre as atividades, está o Projeto Alfa, desenvolvido pela Liga Acadêmica de Emergências Médicas e Trauma da Universidade Federal do Acre (UFAC). A iniciativa tem como objetivo ensinar técnicas de reanimação cardiopulmonar de alta qualidade, com demonstrações práticas conduzidas por estudantes de medicina, orientando o público sobre como agir em situações de emergência. A ação acontece no espaço tablado em frente a bemol, das 10h às 20h.

O centro de compras também recebe a campanha nacional “De Olho nos Olhinhos”, idealizada pelos jornalistas Thiago Leifert e Daiana Garbin. A iniciativa busca alertar sobre o retinoblastoma, um tipo raro de câncer ocular infantil, destacando a importância do diagnóstico precoce e das consultas oftalmológicas ainda nos primeiros anos de vida. Em Rio Branco, a campanha será realizada no Tablado em frente das Americanas, das 12h às 18h, com atividades educativas e informativas para as famílias.

Ao abrir espaço para ações como estas, o Via Verde Shopping reafirma seu papel como ponto de encontro que vai além do lazer e do consumo, tornando-se também um ambiente de cuidado, conhecimento e responsabilidade social. Toda a programação é gratuita, e a comunidade está convidada a participar.

