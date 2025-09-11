Via Verde Shopping traz universo marítimo da Patrulha Canina pela primeira vez ao Acre

Espaço temático interativo promete encantar crianças e famílias com aventuras no fundo do mar.

Via Verde Shopping se tranformara em um verdadeiro cenário de diversão com o espaço Patrulha Canina Sea Patrol que chega para encantar os pequenos, levando todos a uma jornada submarina onde o fundo do mar se mistura à magia da série infantil mais amada do momento.

Localizado na praça de alimentação, em frente ao cinema, o ambiente temático surpreende com diversas atrações que garantem brincadeiras inesquecíveis: um mar de bolinhas gigante, um navio patrulha cheio de mistérios, caça ao tesouro interativo e outras surpresas que fazem cada momento ser único. É a oportunidade perfeita para explorar, brincar e mergulhar em um universo lúdico cheio de cores e aventuras.

E não para por aí: além das atividades exclusivas, os fãs ainda podem encontrar de perto os personagens da Patrulha Canina, deixando a experiência ainda mais especial e criando memórias que vão ficar para sempre no coração das crianças.

“Trazer a Patrulha Canina Sea Patrol pela primeira vez ao Acre é motivo de grande alegria. Nosso objetivo é proporcionar experiências inéditas, que encantem crianças e fortaleçam os momentos em família. Queremos que cada visita ao Via Verde Shopping seja lembrada como um momento único e cheio de alegria”, destaca Daniel Ferreira, coordenador de Marketing do Via Verde Shopping.

Os ingressos custam a partir de R$ 40,00 e estão disponíveis diretamente na bilheteria do brinquedo. Como a atração é temporária, essa é uma oportunidade exclusiva para viver a magia da Patrulha Canina em um espaço interativo e cheio de diversão para todas as idades.

