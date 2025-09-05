Vice-diretor de escola é afastado por suspeita de estupro contra aluno

A Prefeitura de Barretos, cidade do interior de São Paulo, afastou o vice-diretor de uma escola municipal que está sendo investigado após uma denúncia de estupro de vulnerável.

A mãe da vítima, um aluno da escola, registrou um boletim de ocorrência do crime cometido contra seu filho, que é menor de idade, na Delegacia de Defesa da Mulher da cidade na quarta-feira (3/9).

Em nota, a gestão municipal afirmou que tomou conhecimento do registro do B.O e, diante da gravidade da situação, afastou imediatamente o servidor. “Um processo administrativo disciplinar será instaurado para apuração rigorosa dos fatos, considerando os desdobramentos do inquérito policial em andamento”.

Ainda segundo a prefeitura, a Secretaria de Educação da cidade está oferecendo apoio à família do aluno e ressaltou que o vice-diretor afastado terá “assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, conforme prevê legislação vigente”.

Para preservar a identidade da vítima, a identidade do investigado e a unidade escolar em que ele trabalhava não foram reveladas pela gestão, o que impossibilitou a busca da reportagem pelos posicionamentos. O espaço permanece aberto para manifestações.