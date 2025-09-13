Vice do Inter garante permanência de Roger Machado para o Gre-Nal

Após a goleada para o Palmeiras por 4 x 1, na noite deste sábado (13/9), pela 23ª rodada da Série A do Brasileirão, o vice-presidente de futebol do Internacional, José Olavo Bisol, garantiu a permanência de Roger Machado no clube para o clássico Gre-Nal, que acontece na próxima semana.

“Roger é o nosso treinador, será no Gre-Nal. Futebol nos prega esses momentos difíceis. Ter resiliência, saber que a oportunidade se apresenta no clássico para dar a volta por cima“, comentou o membro da diretoria do Colorado.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Felipe Anderson em disputa de bola com atleta do Internacional

Riquelve Nata/Sports Press Photo/Getty Images 2 de 3

Técnico Roger Machado

3 de 3

Jogadores do Palmeiras comemorando gol no Allianz Parque

A situação de Roger Machado no Internacional está abalada desde a eliminação para o Flamengo, na Libertadores. Torcedores do Colorado pediram a saída do treinador, porém, ele continua na equipe gaúcha. Nos últimos cinco confrontos, o clube gaúcho saiu com a vitória em apenas um, contra o Fortaleza.

O Gre-Nal será realizado no próximo domingo (21/9), às 17h30, no Estádio Beira-Rio. O clássico é válido pela 24ª rodada da Série A do Brasileirão e marca momento instável no comando técnico das duas equipes gaúchas.