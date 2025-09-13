Vice do Inter garante permanência de Roger Machado para o Gre-Nal

Após a goleada para o Palmeiras por 4 x 1, na noite deste sábado (13/9), pela 23ª rodada da Série A do Brasileirão, o vice-presidente de futebol do Internacional, José Olavo Bisol, garantiu a permanência de Roger Machado no clube para o clássico Gre-Nal, que acontece na próxima semana.
“Roger é o nosso treinador, será no Gre-Nal. Futebol nos prega esses momentos difíceis. Ter resiliência, saber que a oportunidade se apresenta no clássico para dar a volta por cima“, comentou o membro da diretoria do Colorado.
3 imagensFechar modal.1 de 3
Felipe Anderson em disputa de bola com atleta do Internacional
Riquelve Nata/Sports Press Photo/Getty Images2 de 3
Técnico Roger Machado
3 de 3
Jogadores do Palmeiras comemorando gol no Allianz Parque
A situação de Roger Machado no Internacional está abalada desde a eliminação para o Flamengo, na Libertadores. Torcedores do Colorado pediram a saída do treinador, porém, ele continua na equipe gaúcha. Nos últimos cinco confrontos, o clube gaúcho saiu com a vitória em apenas um, contra o Fortaleza.
Leia também
-
Com show de Vitor Roque, Palmeiras goleia Internacional pela Série A
-
Atacante ex-Internacional é anunciado por clube do Catar; confira
-
Ancelotti vai ao Beira-Rio para acompanhar Internacional e Flamengo
-
Vídeo: torcedores do Internacional promovem “rua de fogo” no Beira Rio
O Gre-Nal será realizado no próximo domingo (21/9), às 17h30, no Estádio Beira-Rio. O clássico é válido pela 24ª rodada da Série A do Brasileirão e marca momento instável no comando técnico das duas equipes gaúchas.