Vice-liderança também é derrota. Não tem nada para comemorar

O assunto das audiências e o interesse de algumas TVs em provocar estardalhaços em cima delas já foi, mais de uma vez, abordado por aqui.

O problema é que, além de continuarem com isso, alguns ingredientes a mais foram colocados, que, além de inúteis, muitas vezes não correspondem com a verdade.

SBT, Record e Band, no entanto, pegaram essa mania de divulgar seus feitos, que raramente vão além do segundo lugar.

Bobeira isso.

Só o campeão tem direito de levantar a taça. O segundo, terceiro e assim por diante não ganharam nada. São perdedores.

Silvio Santos, mais por folclore, inventou o sino, que ele mesmo fazia por brincadeira e sem muita certeza, porque o consolidado de amanhã nem sempre confirma o minuto a minuto de hoje.

Dia desses, no SBT subiram o “Silvinho” para comemorar um 0,01 na frente da Record, que não se comprovou no fechamento.

Nada disso, vamos combinar, tem sentido algum.

A Globo que é a Globo, na liderança há décadas, quase nunca destaca seus números. Não fosse assim, imagina o barulho que seria. Ou o tamanho da banda.

Vale o aviso: para chegar ao alto do pódio e da festa a que tem justo direito, precisa fazer por merecer.

No mais, é passar vergonha.

Nova operadora

Marcado para este sábado o início das atividades da Diprou Esportes Brasil, dos sócios André Assunção e Edicarlos Paixão. É uma nova operadora que nasce de um canal do YouTube, com mais de 30 milhões de inscritos.

Chega com 110 canais, todos licenciados, e a promessa de um custo muito menor que as concorrentes Claro e Vivo.

Questão de dias

A Igreja Universal passou a ocupar as madrugadas da Band, por enquanto, das 2h às 5h45.

Mas, no decorrer desses próximos tempos, será das 2h até 8h, conforme os demais horários se liberarem de outros compromissos.

Problema é esse

Ontem, aqui se falou da estreia de “Vale Tudo” no Uruguai. Até aí, beleza.

Está rompendo fronteiras.

Mas o problema é o delay entre a exibição daqui e a de fora. Por exemplo: como fica a questão do “quem matou Odete Roitman?”. Vão gravar mais de um final?

Alta qualidade – 1

O merchandising em qualquer novela exige trabalho e grande envolvimento.

Não pode ser um lance qualquer, invasivo ou mesmo estranho aos acontecimentos. Há sempre a necessidade do tudo a ver, de ser orgânico. Da justa combinação.

Alta qualidade – 2

A Globo sempre soube trabalhar muito bem com este conteúdo comercial nas suas novelas.

Mas em “Vale Tudo” está sendo especial. Ou se superando. Tudo feito com muito capricho e grandes marcas, em um trabalho louvável da Manzar Feres e sua equipe.

SBT News

Sobre o anunciado SBT News, existem providências tomadas, mas outras que ainda não.

A redação do SBT, com uma nova estruturação, será a sua sede principal. Só que não existe, até agora, uma data definida para o início das operações. O desejo é colocar no ar até o final do ano.

Charivari

O “MasterChef Celebridades”, da Band, inédito e ainda em gravações, tem tudo para entrar na história.

Claro que nada a ver com a capacidade culinária dos participantes, mas pelo que acontece lá dentro.

Existe, claro, a parte da comida, mas também são muitos os momentos de “BBB” e “A Fazenda”, misturados e em seus momentos mais agudos.

Lançamento

Serão muitos os atores mineiros na série “Vermelho Sangue”, estreia do Globoplay em 2 de outubro.

É o caso de Bárbara Roterdã, intérprete de Bia, primeira experiência no streaming/TV. “Estar nessa produção é a realização de um sonho”, declara a atriz, que já tem vários trabalhos no teatro.

Rádio – 1

A Transamérica FM, sob nova direção, em breve terá um outro nome. Que está escolhido e será conhecido no start de uma grande campanha.

Só esporte e jornalismo.

Rádio – 2

Entre as novidades que a ex-Transamérica irá apresentar, há a decisão de um jornalístico diário, das 7h às 13h, com Diego Sarza e Marcela Rahl.

À tarde, das 14h às 17h, um programa no campo de variedades.

Liderança

A vida da TV se concentra muito nas geradoras, mas existem outras tantas neste Brasil dignas dos melhores registros.

A TV Jornal/SBT é líder absoluta nas manhãs e tardes das 7h30 às 17h, em 104 cidades do interior de Pernambuco, graças a uma programação das mais ajustadas. Importante reconhecer.

Glenda renovou

Glenda Kozlowski acaba de renovar seu contrato com a Band.

Considerada peça importante do esporte e do elenco da casa, ela assinou por mais um ano.

Hello LA

O “Hello LA”, exibido pelo Sportv, nesta sexta-feira, sai do estúdio e desembarca na COB Expo, a maior feira de esportes olímpicos da América Latina, realizada em São Paulo. No evento, Marcelo Barreto vai conversar com grandes estrelas, como o campeão mundial da marcha atlética Caio Bonfim, o surfista e atual campeão mundial Yago Dora e a lenda da luta greco-romana Mijaín Lopez, único pentacampeão olímpico da história.

E tem ainda uma entrevista do Barreto com um dos maiores atletas de todos os tempos, o americano e ex-velocista Carl Lewis, dono de dez medalhas olímpicas.

Bate – Rebate