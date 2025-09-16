“Vida moderninha”, diz Roger Moreira após beijo de Gio Ewbank em amigo

Roger Moreira, vocalista da banda Ultraje a Rigor, usou as redes sociais nessa terça-feira (16/9), para comentar a polêmica envolvendo Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso.
Tudo começou após a atriz ser alvo de críticas quando um amigo publicou uma foto em que aparece beijando Giovanna na boca para parabenizá-la pelo aniversário.
Leia também
-
Piovani se envolve em polêmica com Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank
-
Ator se pronuncia após postar polêmica foto beijando Giovanna Ewbank
-
Rompimento de Giovanna Ewbank e Fê Paes Leme tem bastidores revelados
-
Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso dividem opiniões com ensaio de moda
O comentário de Roger Moreira
A imagem gerou debate entre internautas, com alguns levantando especulações sobre uma possível relação aberta entre ela e o ator.
Entre as reações, Roger também decidiu se manifestar. Em seu perfil no X, antigo Twitter, o músico repercutiu uma nota desta colunista e escreveu: “Eles levam uma vida moderninha”.
Eles levam uma vida moderninha https://t.co/tAiOrtCbkY
— Roger Rocha Moreira (@roxmo) September 16, 2025
3 imagensFechar modal.1 de 3
Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank
Instagram/Reprodução2 de 3
Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso está à venda
Reprodução3 de 3
Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank
Reprodução/Instagram
Entenda
O registro do beijo, feito pelo empresário Léo Fuchs, amigo de longa data da apresentadora, rapidamente viralizou e dividiu opiniões nas redes sociais sobre os limites da amizade.
Giovanna Ewbank completou mais um ano de vida no domingo (14/9) e recebeu a homenagem de Léo com a foto em questão. Nos comentários da publicação, seguidores passaram a questionar a relação da atriz com Bruno Gagliasso, o que acabou alimentando ainda mais a discussão.