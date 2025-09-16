“Vida moderninha”, diz Roger Moreira após beijo de Gio Ewbank em amigo

Roger Moreira, vocalista da banda Ultraje a Rigor, usou as redes sociais nessa terça-feira (16/9), para comentar a polêmica envolvendo Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso.

Tudo começou após a atriz ser alvo de críticas quando um amigo publicou uma foto em que aparece beijando Giovanna na boca para parabenizá-la pelo aniversário.

O comentário de Roger Moreira

A imagem gerou debate entre internautas, com alguns levantando especulações sobre uma possível relação aberta entre ela e o ator.

Entre as reações, Roger também decidiu se manifestar. Em seu perfil no X, antigo Twitter, o músico repercutiu uma nota desta colunista e escreveu: “Eles levam uma vida moderninha”.

Eles levam uma vida moderninha https://t.co/tAiOrtCbkY — Roger Rocha Moreira (@roxmo) September 16, 2025

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank

Entenda

O registro do beijo, feito pelo empresário Léo Fuchs, amigo de longa data da apresentadora, rapidamente viralizou e dividiu opiniões nas redes sociais sobre os limites da amizade.

Giovanna Ewbank completou mais um ano de vida no domingo (14/9) e recebeu a homenagem de Léo com a foto em questão. Nos comentários da publicação, seguidores passaram a questionar a relação da atriz com Bruno Gagliasso, o que acabou alimentando ainda mais a discussão.