“Vidas pretas matam”: frase racista é pichada em campus da Unifesp

A frase “Vidas pretas matam” foi pichada em diversos lugares da sede do Diretório Central dos Estudantes (DCE) e dos centros acadêmicos do Campus São Paulo da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), localizada na Vila Clementino, zona sul da capital.

Um boletim de ocorrência foi registrado. Caso o autor das pichações seja identificado como estudante da instituição, o responsável deverá ser submetido às medidas disciplinares previstas nas normas institucionais, afirmou a universidade.

As diretorias do Campus São Paulo, Escola Paulista de Medicina (EPM) e Escola Paulista de Enfermagem (EPE), além da reitoria da instituição de ensino, manifestaram repúdio ao ato de vandalismo por meio de nota. Segundo o texto, o texto pichado é de caráter discriminatório e inaceitável.

“Expressões como ‘vidas pretas matam’ ferem a dignidade humana e afrontam os valores de respeito, diversidade e inclusão que orientam a vida universitária. A Unifesp é uma instituição pública, democrática, plural, que reconhece a importância da diversidade étnico-racial, cultural, social e de pensamento como parte essencial da formação acadêmica e cidadã”, disse a nota de repúdio.

Leia também

A Unifesp reforçou que esse tipo de atitude será enfrentado com políticas universitárias cada vez mais inclusivas. As estruturas do Campus São Paulo, EPM, EPE e Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Políticas Afirmativas (PRAEPA) estão organizando ações de diálogo e acolhimento com estudantes.