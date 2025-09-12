Vídeo: 15 capivaras invadem a Papuda e mobilizam policiais em resgate

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) resgatou, nesta sexta-feira (12/9), 15 capivaras que foram entraram na área do Complexo Penitenciário da Papuda.

Como mostram os vídeos abaixo, militares do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), da PMDF, montaram uma pequena força-tarefa para resgatar os bichos.

Além dos militares, a Polícia Penal ajudou no resgate e no isolamento da área para que nenhuma capivara fugisse do alcance. Nenhum dos animais ficou ferido.

“Utilizando equipamentos adequados e técnicas de contenção seguras, a equipe conseguiu capturar os animais sem ferimentos”, declarou o BPMA.

Segundo a corporação, a presença das capivaras no Complexo da Papuda representava risco tanto para elas quanto para a rotina do presídio. “A ação de resgate reforça o compromisso do BPMA com a preservação da fauna e demonstra a importância da cooperação entre forças de segurança”, encerrou o Batalhão.