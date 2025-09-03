Vídeo: Alexandre Frota detona produção do Domingo Legal

Alexandre Frota participou do Domingo Legal, mas parece que não deu muito certo. O ator soltou o verbo no Instagram, na terça-feira (2/9), contra a produção do programa do SBT, comandado por Celso Portiolli, e afirmou que não volta à emissora depois da experiência.
No início da gravação, ele agradeceu à equipe do programa No Alvo e recordou a relação com a empresa de Silvio Santos: “Eu tenho uma história muito grande com o SBT, conheço todas as pessoas lá dentro, tenho um grande carinho. Nos últimos 20 dias, fui a pelo menos três programas no SBT, sempre atendendo eles com muito carinho e profissionalismo”, afirmou.
Recusa de novos convites
Ainda na publicação, Alexandre Frota falou que não volta à emissora: “O Celso Portiolli sabe o quanto eu gosto dele, o quanto respeito ele, fizemos muitas coisas juntos. Mas hoje quero falar diretamente para o produção do Domingo Legal. Foi a última vez que eu fui ao Domingo Legal, não irei mais, não me convidem mais”, disparou, antes de completar:
“Vocês sabem que estão no erro comigo e eu não gosto disso. Acho que tem que ser bom pra ambas as partes. Portanto, no momento, vou declinar todos os convites do SBT, de todos os outros programas, em função do erro, do pouco caso, que o Domingo Legal vem fazendo em relação ao que a gente tinha combinado lá atrás”, reclamou.
No fim, ele observou, sem dar detalhes do que aconteceu: “Tá tudo bem, tá tudo certo, mas chega. A gente não pode passar por esse tipo de coisa mais”, encerrou.
Assista ao desabafo
Uma publicação compartilhada por Alexandre Frota (@alexandrefrota_oficial)