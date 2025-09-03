Vídeo: Alexandre Frota detona produção do Domingo Legal

Alexandre Frota participou do Domingo Legal, mas parece que não deu muito certo. O ator soltou o verbo no Instagram, na terça-feira (2/9), contra a produção do programa do SBT, comandado por Celso Portiolli, e afirmou que não volta à emissora depois da experiência.

No início da gravação, ele agradeceu à equipe do programa No Alvo e recordou a relação com a empresa de Silvio Santos: “Eu tenho uma história muito grande com o SBT, conheço todas as pessoas lá dentro, tenho um grande carinho. Nos últimos 20 dias, fui a pelo menos três programas no SBT, sempre atendendo eles com muito carinho e profissionalismo”, afirmou.

Recusa de novos convites

Ainda na publicação, Alexandre Frota falou que não volta à emissora: “O Celso Portiolli sabe o quanto eu gosto dele, o quanto respeito ele, fizemos muitas coisas juntos. Mas hoje quero falar diretamente para o produção do Domingo Legal. Foi a última vez que eu fui ao Domingo Legal, não irei mais, não me convidem mais”, disparou, antes de completar:

“Vocês sabem que estão no erro comigo e eu não gosto disso. Acho que tem que ser bom pra ambas as partes. Portanto, no momento, vou declinar todos os convites do SBT, de todos os outros programas, em função do erro, do pouco caso, que o Domingo Legal vem fazendo em relação ao que a gente tinha combinado lá atrás”, reclamou.

14 imagensAlexandre Frota no programa No AlvoAlexandre Frota.Alexandre Frota.Após "fiscalização" em unidades de saúde, Frota foi denunciado pelo Cremesp e corre risco de cassaçãoAlexandre Frota foi o ganhador da Batalha do Lip SyncFechar modal.1 de 14

Alexandre Frota no programa No Alvo

Reprodução/SBT2 de 14

Alexandre Frota no programa No Alvo

Reprodução/SBT3 de 14

Alexandre Frota.

Reprodução/Internet.4 de 14

Alexandre Frota.

Reprodução/Redes Sociais5 de 14

Após “fiscalização” em unidades de saúde, Frota foi denunciado pelo Cremesp e corre risco de cassação

Divulgação6 de 14

Alexandre Frota foi o ganhador da Batalha do Lip Sync

Instagram/Reprodução7 de 14

Alexandre Frota dublou Evandro Mesquita e Chorão no Domingão

Instagram/Reprodução8 de 14

Alexandre Frota

Instagram/Reprodução9 de 14

Alexandre Frota volta à Globo após 25 anos e recorda mágoa: “Superei”

Arquivo Pessoal10 de 14

Alexandre Frota posa na entrada da TV Globo

Arquivo Pessoal11 de 14

Alexandre Frota

Arquivo Pessoal12 de 14

Camarim de Alexandre Frota

Arquivo Pessoal13 de 14

Alexandre Frota

14 de 14

Alexandre Frota

Reprodução/Instagram

No fim, ele observou, sem dar detalhes do que aconteceu: “Tá tudo bem, tá tudo certo, mas chega. A gente não pode passar por esse tipo de coisa mais”, encerrou.

Assista ao desabafo

 

Ver essa foto no Instagram

 

Uma publicação compartilhada por Alexandre Frota (@alexandrefrota_oficial)

