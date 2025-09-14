Vídeo: artista circense despenca durante acrobacia no Rio de Janeiro

Uma artista circense sofreu um acidente durante uma apresentação de suspensão capilar no sábado (13/9). O caso aconteceu em Miracema, município do Rio de Janeiro. Um vídeo gravado por telespectadores mostra o momento em que a mulher despenca durante as acrobacias.
Nas imagens, cedidas ao Metrópoles, é possível ver o momento em que a artista faz piruetas pendurada pelo cabelo e cai de alguns metros de altura. O episódio ocorreu no Circo Robatiny Espetacular.
Confira:
Por meio de nota, divulgada nas redes sociais, o circo informou que a artista foi socorrida e encaminhada para o pronto-socorro da região. Ainda conforme o estabelecimento, ela passa bem, apenas com dores musculares.
“Viemos por meio deste, comunicar que a artista da suspensão capilar foi direcionada ao pronto-socorro e passa bem. Foram feitos todos os exames e não deram nada de grave, apenas passa por dores musculares”, informou o Circo Robatiny.
A apresentação por meio da suspensão capilar funciona por meio da fixação de um gancho ou argola no cabelo da artista, que se conecta com um sistema para suspendê-la.