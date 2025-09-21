Vídeo: ataque de abelhas provoca a morte de homem de 73 anos em SP

Um ataque de abelhas provocou a morte de um homem de 73 anos, na sexta-feira (19/9), em Itapetininga, interior do estado de São Paulo. Outras pessoas precisaram ser socorridas e levadas para o hospital por causa das picadas.

Em vídeo divulgado pelo Corpo de Bombeiros do estado, é possível ver pessoas desesperadas, se debatendo, dentro de um supermercado que foi invadido pelo enxame de abelhas.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o caso foi registrado como morte acidental na Delegacia Seccional de Itapetininga.

O ataque ocorreu na Praça Gaspar Ricardo, no centro da cidade, na manhã de sexta. De acordo com as autoridades, unidades da Polícia Militar (PM), do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) se deslocaram até o local para atender a ocorrência.

Leia também

O enxame foi controlado e quatro vítimas foram socorridas até o Hospital Dr. Léo Orsi Bernardes. O homem de 73 anos não resistiu às picadas e morreu durante o trajeto.