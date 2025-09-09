Vídeo. Ataque russo em Donetsk deixa mais de 20 mortos, diz Zelensky

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, informou, nesta terça-feira (9/9), que um ataque aéreo russo com uma bomba na região de Donetsk deixou mais de 20 mortos. O ucraniano divulgou a informação no X, acompanhada de um vídeo que mostra o resultado do ataque.

Veja:

Nas imagens, é possível ver corpos espalhados pelo chão após o ataque russo. Zelenskyy expressou condolências às famílias e aos entes queridos das vítimas. O bombardeio ocorreu no assentamento rural de Yarova.

“Tais ataques russos não devem ficar sem uma resposta adequada do mundo. Os russos continuam destruindo vidas, evitando novas sanções e novos golpes severos”, pontuou o presidente ucraniano.

Ainda segundo ele, o “mundo não deve permenecer em silêncio” e inerte.

Leia também

“É necessária uma resposta dos Estados Unidos. É necessária uma resposta da Europa. É necessária uma resposta do G20”, cobrou Zelensky.

Sanções à Rússia

No domingo (7/9), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, havia dito que está pronto para impor uma nova rodada de sanções contra a Rússia. A declaração foi feita horas após o maior ataque aéreo lançado pelo Kremlin desde o início da guerra na Ucrânia, que deixou ao menos quatro mortos.

Segundo autoridades ucranianas, a Rússia disparou mais de 800 drones e 13 mísseis contra Kiev e outras regiões. Entre as vítimas estão um bebê, de 3 meses, e a mãe dele.