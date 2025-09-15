Vídeo: atriz faz apelo pró-Palestina após ser premiada no Emmy

Hannah Einbinder, atriz que vive Ava na série Hacks, venceu o prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante em série de comédia no Emmy 2025.

Hannah Einbinder no Emmy 2025

Durante o discurso de celebração, ela aproveitou para protestar. No palco, com a estatueta na mão, Einbinder gritou pela liberdade da Palestina e xingou o ICE, departamento de imigração dos Estados Unidos.

“Vai Birds, foda-se o Ice (Imigração e Alfândega dos EUA) e Palestina livre!”. Veja!

“Go Birds, F*** ICE and Free Palestine” – #Hacks star Hannah Einbinder after her #Emmys win pic.twitter.com/OIIZD31rLf — The Hollywood Reporter (@THR) September 15, 2025

É a quarta indicação de Hannah Einbinder ao Emmy. A atriz de 30 anos concorreu na mesma categoria em 2024, 2022 e 2021, mas venceu pela primeira vez neste ano. Veja a lista completa de vencedores do Emmy 2025 aqui!