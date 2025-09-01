Vídeo: bêbado, Carlinhos Maia admite traição a Lucas Guimarães

Influenciador revelou durante festa que traiu o ex-marido e tem medo de vê-lo em novo relacionamento

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Carlinhos Maia surpreendeu os seguidores ao confessar que traiu o ex-marido, Lucas Guimarães. A revelação aconteceu durante uma conversa com a cantora Kally Fonseca, no Rancho do Maia, no último domingo (31/8).

Instagram/Reprodução

No vídeo, Kally aconselha o influenciador a reatar o relacionamento com Lucas, mas ele rejeitou a ideia.
“Não posso, porque ele vai passar na minha cara que eu traí ele. Vai por mim”, afirmou.

A cantora tentou minimizar a declaração, dizendo que não havia sido traição, mas Carlinhos insistiu:
“Eu traí, amiga, eu traí. Ele me deixou muitos dias sozinho”, disse, visivelmente alterado pelo consumo de álcool.

O influenciador ainda revelou receio sobre a vida amorosa do ex:
“Sabe o que é pior? Ele vai achar alguém muito chique. Eu tenho um medo do caralho”, confessou.

📍 Fonte: redes sociais
✍️ Redigido por ContilNet

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após evento no Republicanos, Alan diz que ainda não há nada fechado sobre filiação

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.