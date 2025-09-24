VÍDEO: caminhão é atingido por trem ao tentar cruzar ferrovia

Um caminhão foi atingido por um trem ao tentar cruzar a linha férrea em Vassouras, no Sul do Rio de Janeiro. O acidente ocorreu na tarde de terça-feira (23), no bairro Vila Ipiranga, e foi registrado por uma câmera de segurança.
As imagens mostram o momento em que o veículo inicia a travessia e é surpreendido pela composição, que emite sinais sonoros antes do impacto. O caminhão acabou arrastado por aproximadamente 50 metros.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, dois homens que estavam na cabine ficaram feridos. Eles foram encaminhados ao Hospital Casa de Caridade Santa Rita, em Barra do Piraí, receberam atendimento e já tiveram alta.
A perícia esteve no local para coletar informações que possam esclarecer as circunstâncias do acidente. O caso foi registrado na delegacia de Vassouras, que conduz a investigação.
A MRS Logística, responsável pela operação da ferrovia, informou ao portal g1 que o maquinista acionou o freio de emergência e seguiu todos os protocolos de segurança, mas não conseguiu evitar a colisão devido ao peso da composição. A empresa abrirá uma apuração interna, como determina o procedimento padrão.
Em nota, a concessionária reforçou a necessidade de atenção redobrada em passagens de nível: parar, olhar para os dois lados e ouvir antes de atravessar a via férrea são medidas essenciais para evitar acidentes.
Veja o vídeo: