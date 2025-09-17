Vídeo: caminhão pega fogo em pátio de aviões no Aeroporto de Viracopos

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
video:-caminhao-pega-fogo-em-patio-de-avioes-no-aeroporto-de-viracopos

Um caminhão pegou fogo, na noite dessa terça-feira (16/9), no pátio de aeronaves do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo. Segundo a administradora do aeroporto, as chamas foram apagadas rapidamente e passageiros que estavam em uma aeronave próxima foram realocados. Não houve feridos.

Imagens obtidas pelo Metrópoles mostram o veículo em chamas próximo a aviões. No vídeo, é possível ver uma cortina de fumaça se formar e funcionários do aeroporto trabalhando para o combate do incêndio.

Veja:

Procurada pela reportagem, a concessionária Aeroportos Brasil Viracopos, administradora do aeroporto, informou que houve um princípio de incêndio no caminhão e que as chamas foram combatidas pelos bombeiros do aeroporto. Não foram divulgadas as causas.

Leia também

Passageiros que estavam em um avião ao lado das chamas precisaram ser realocados para outra aeronave por questões de segurança. Ninguém se feriu.

O caminhão era usado para abastecer as aeronaves com refeições. O incêndio não impactou nas operações e nenhum voo foi afetado, conforme a concessionária.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Pajéco inaugura espaço em loja colaborativa no Via Verde Shopping; confira os detalhes

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost