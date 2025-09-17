Vídeo: caminhão pega fogo em pátio de aviões no Aeroporto de Viracopos

Um caminhão pegou fogo, na noite dessa terça-feira (16/9), no pátio de aeronaves do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo. Segundo a administradora do aeroporto, as chamas foram apagadas rapidamente e passageiros que estavam em uma aeronave próxima foram realocados. Não houve feridos.

Imagens obtidas pelo Metrópoles mostram o veículo em chamas próximo a aviões. No vídeo, é possível ver uma cortina de fumaça se formar e funcionários do aeroporto trabalhando para o combate do incêndio.

Veja:

Procurada pela reportagem, a concessionária Aeroportos Brasil Viracopos, administradora do aeroporto, informou que houve um princípio de incêndio no caminhão e que as chamas foram combatidas pelos bombeiros do aeroporto. Não foram divulgadas as causas.

Passageiros que estavam em um avião ao lado das chamas precisaram ser realocados para outra aeronave por questões de segurança. Ninguém se feriu.

O caminhão era usado para abastecer as aeronaves com refeições. O incêndio não impactou nas operações e nenhum voo foi afetado, conforme a concessionária.