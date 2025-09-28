Vídeo: cantora desmaia em apresentação de festival e preocupa fãs

A cantora Lola Young preocupou os fãs após desmaiar durante uma apresentação ao vivo no festival All Things Go, realizado em Nova York, neste sábado (27/9). O vídeo do momento viralizou nas redes sociais.
Lola é considerada uma das grandes promessas do pop mundial. Aos 2024, a cantora britânica ficou mundialmente conhecida pelo single Messy e vem aparecendo com frequência na mídia.
Ela era uma das atrações do All Things Go Music Festival e cantava a música Conceited quando desmaiou no palco. Antes de cair, a cantora pareceu tentar ter alertado a equipe dela de que não estava bem.
Ela foi socorrida pela equipe médica do evento e retirada do palco em meio a aplausos dos fãs na plateia. Nas redes sociais, ela chegou a tranquilizar os fãs após a situação. “Para todo mundo que viu a minha apresentação no All Things Go hoje, eu estou bem agora. Obrigado pelo apoio de todos”, disse ela.
Veja o vídeo do momento:
Lolla Young desmaiou durante performance em festival nos EUA e precisou ser retirada às pressas do palco.
Fãs relataram que foi “assustador”. A cantora passa bem. pic.twitter.com/Bc2S5oS24o
— POPTime (@siteptbr) September 28, 2025