28/09/2025
Universo POP
Zagueiro do Flamengo continua seguindo a ex mesmo após separação, unfollow e fotos apagadas
Novo affair de Dado Dolabella, conheça Marcela Tomaszewski, a “loira misteriosa” que foi clicada com o ator
Zé Felipe e Ana Castela divulgam prévia de nova música e clima de romance chama atenção
Gleici Damasceno assume namoro nas redes sociais e web reage com emoção; veja vídeo
Gal Costa recebe homenagens de famosos no dia que faria 80 anos
Mãe de Luan Alencar afirma que influenciador foi agredido pelo namorado em Paris
Drama e reviravolta! Como será o final de Afonso em Vale Tudo?
“Fiquei feliz por matar aula”: resposta de menina viraliza durante entrevista
Acreana escapa da 1ª roça e segue na Fazenda 17; ela foi a mais votada para continuar no jogo
Fã invade palco e morde Natanzinho Lima durante show na Paraíba

Vídeo: cantora desmaia em apresentação de festival e preocupa fãs

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
video:-cantora-desmaia-em-apresentacao-de-festival-e-preocupa-fas

A cantora Lola Young preocupou os fãs após desmaiar durante uma apresentação ao vivo no festival All Things Go, realizado em Nova York, neste sábado (27/9). O vídeo do momento viralizou nas redes sociais.

Lola é considerada uma das grandes promessas do pop mundial. Aos 2024, a cantora britânica ficou mundialmente conhecida pelo single Messy e vem aparecendo com frequência na mídia.

6 imagensLola YoungLola YoungLola YoungLola YoungLola YoungFechar modal.1 de 6

Lola Young passa mal e desmaia durante show no festival All Things Go em Nova York

Marleen Moise/Getty Images2 de 6

Lola Young

Josh Brasted/FilmMagic via Getty Images 3 de 6

Lola Young

@lolayounggg/Instagram/Reprodução4 de 6

Lola Young

@lolayounggg/Instagram/Reprodução5 de 6

Lola Young

@lolayounggg/Instagram/Reprodução6 de 6

Lola Young

@lolayounggg/Instagram/Reprodução

Ela era uma das atrações do All Things Go Music Festival e cantava a música Conceited quando desmaiou no palco. Antes de cair, a cantora pareceu tentar ter alertado a equipe dela de que não estava bem.

Leia também

Ela foi socorrida pela equipe médica do evento e retirada do palco em meio a aplausos dos fãs na plateia. Nas redes sociais, ela chegou a tranquilizar os fãs após a situação. “Para todo mundo que viu a minha apresentação no All Things Go hoje, eu estou bem agora. Obrigado pelo apoio de todos”, disse ela.

Veja o vídeo do momento: 

Lolla Young desmaiou durante performance em festival nos EUA e precisou ser retirada às pressas do palco.

Fãs relataram que foi “assustador”. A cantora passa bem. pic.twitter.com/Bc2S5oS24o

— POPTime (@siteptbr) September 28, 2025

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Governo antecipa salário de setembro dos servidores públicos; confira as datas de pagamento

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost