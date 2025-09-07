Vídeo: cena inesperada na piscina deixa casal em choque e viraliza

O que era para ser apenas mais um dia quente em Los Angeles se transformou em um momento inesquecível — e bastante inusitado — para um casal californiano. Ao olharem para o quintal, Brian Gordon e seu parceiro, Ricardo Martinez, se depararam com um visitante inesperado relaxando tranquilamente na piscina de casa. Assista ao vídeo.

A cena foi registrada em vídeo e compartilhada no perfil @poolbearlife, no Instagram, chamando atenção de milhares de internautas. As imagens mostram uma ursa se divertindo com uma boia em formato de cupcake e brincando com lanternas de bolha, sem se preocupar com os donos do local.

“O momento do bolinho flutuante da Punky ainda está vivo em nossas cabeças, sem precisar pagar aluguel. É, é um urso muito maneiro em um bolinho flutuante em forma de bolinho. Não é IA, é pura felicidade de urso de piscina. Todos nós precisamos de Punkys e bolinhos em nossas vidas”, diz a legenda do vídeo, que já ultrapassa meio milhão de visualizações.

Capturas de tela do vídeo viral mostram a ursa Punky relaxando na piscina

Gordon explicou à revista Newsweek que o casal vem aprendendo a conviver com a fauna local. Sua casa fica próxima à Floresta Nacional de Angeles, a cerca de 23 metros da piscina. Por isso, a visita de animais selvagens, apesar de surpreendente, não é exatamente rara.

“Eu não diria que são amigáveis, mas certamente não são agressivos conosco. São mais indiferentes. Se nos veem lá fora, geralmente simplesmente andam na direção oposta e nos evitam”, contou.

Segundo ele, os encontros são geralmente rápidos. Os animais aparecem, se refrescam por alguns minutos e depois seguem caminho de volta à floresta. “Se os vemos lá fora, ficamos dentro de casa e os deixamos em paz, pois normalmente estão apenas passando pelo quintal ou, se estiver calor, eles pulam na piscina para se refrescar e depois vão embora.”

Uma das visitantes mais frequentes foi carinhosamente apelidada de Punky: “Ursinha Punky, demos esse nome a ela porque ela é uma ursa adolescente divertida e curiosa. Nós geralmente só flagramos [os ursos] pelas câmeras externas.”

A convivência pacífica exigiu mudanças na rotina: nada de lixo deixado fora de casa, janelas sempre fechadas e atenção redobrada com alimentos dentro do carro. “Estamos animados em vê-los passando por aqui, assim como estamos animados em ver outros animais selvagens nesta área, como linces, veados, coiotes, linces-das-montanhas e outros.”

A publicação já acumula mais de 522 mil visualizações e mais de 37 mil curtidas, transformando o inusitado momento em um fenômeno nas redes sociais.