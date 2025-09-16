Vídeo: com direito a bolo, dona Maria Justina comemora 115 anos em Sena Madureira

A família da aposentada Maria Justina da Silva, residente no bairro da pista, em Sena Madureira, não deixou passar em branco o seu aniversário, celebrado nesta segunda-feira (15). Com direito ao bolo e ao tradicional parabéns, seus 115 anos de vida foram comemorados com estilo.

Dona Maria nasceu em 1910 e é considerada uma das mulheres mais idosas do Brasil. “É uma grande benção atingir essa idade. Na verdade, é um caso raro em nosso município e até mesmo no Brasil. Por isso, fizemos questão de celebrar esse momento demonstrando todo o nosso carinho e amor por ela”, comentou Aldeniza, membro da família.

Durante alguns anos, dona Maria morou na zona rural, precisamente no seringal Itaúba, Rio Purus. Depois, mudou-se para a zona urbana de Sena Madureira, onde reside até os dias atuais. Ela tem cinco filhos vivos.

Por conta da idade avançada, a aposentada não enxerga e nem escuta mais direito, porém, ainda consegue andar e não tem diabetes, nem colesterol alto. “Graças a Deus, ela é muito saudável. não tem restrições em relação a comidas. Aqui, a gente cuida bem dela porque ela é como uma criança. Para nós, é um grande privilégio tê-la em nossa família e uma benção de Deus a mesma atingir essa idade”, comentou Jozineide, membro da família.

Em abril deste ano, dona Maria Justina foi atendida em sua casa por membros do setor de Identificação do Governo do Estado e ateve acesso à nova carteira de Identidade.