Vídeo completo tem troca de socos e chutes entre Rayane e ex-marido

A influenciadora Rayane Figliuzzi, namorada do cantor Belo e uma das participantes do reality A Fazenda 17, divulgou no início da semana um vídeo em que aparece sendo agredida com chutes pelo ex-marido, Alexandre Navarro Junior. Em resposta, ele alega que apenas se defendeu e que a famosa é quem teria dado início à pancadaria (assista abaixo).

Leia também

Entenda

A coluna Fabia Oliveira teve acesso ao vídeo divulgado por Rayane Figliuzzi na íntegra. Nas imagens, Júnior aparece deixando a escola com o filho do ex-casal no colo. Irritada, a empresária desfere chutes contra o ex-marido, que tenta afastá-la. Na sequência, a namorada de Belo dá quatro socos na cabeça do ex-companheiro, que ainda está com a criança nos braços.

De acordo com a defesa de Júnior, pelo menos dois dos socos desferidos por Rayane contra o ex-marido atingem também o filho. Na sequência da gravação, ele entrega a criança para uma pessoa e empurra a influenciadora, que cai no chão. O ex-companheiro de Rayane, então, desfere chutes contra ela.

A participante de A Fazenda se levanta e ambos continuam a briga, com empurrões e tapas. Em determinado momento, Rayane cospe no rosto do ex-marido. Ele se enfurece e joga a ex-companheira contra a grade. Nesse momento, pessoas que estão próximas tentam separá-los. A treta termina com Rayane dando uma segunda cuspida no rosto de Júnior.

7 imagens Fechar modal. 1 de 7

Rayane Figliuzzi foi agredida pelo ex-marido

Reprodução 2 de 7

Rayane Figliuzzi brigou com o ex-marido, Junor Navarro

Reprodução 3 de 7

Rayane Figliuzzi

Reprodução 4 de 7

Rayane Figliuzzi e Alexandre Navarro.

Reprodução/Redes sociais. 5 de 7

Alexandre Navarro Júnior, ex-marido da influenciadora Rayane Figliuzzi

Reprodução 6 de 7

7 de 7

Rayane Figliuzzi e Junior Navarro estão envolvidos em uma polêmica

Instagram/Reprodução

O que diz o ex-marido

A defesa de Júnior Navarro afirmou que Rayne Figliuzzi divulgou “trechos parciais” para conduzir “a opinião pública a opinião pública de forma distorcida”. “Trata-se de um episódio de agressões mútuas, não havendo fundamentos para o prosseguimento de qualquer processo criminal”, afirmou a equipe do ex-marido em nota.

“Reiteramos que nada justifica a agressão contra a mulher. É uma pauta séria, urgente e que deve ser defendida todos os dias, diante dos alarmantes índices de violência e feminicídio no Brasil. Da mesma forma, também é necessário pontuar que não se pode ignorar ou minimizar a agressão praticada por uma mulher contra um homem”, seguiu o texto.

Ainda de acordo com a defesa de Júnior, Rayane divulgou trechos parciais do vídeo “a fins de autopromoção midiática como estratégia para impulsionar a entrada em reality shows, representa um desrespeito com milhares de vítimas que enfrentam diariamente a realidade da violência doméstica.”

Advogada de Rayane se manifestou

À coluna, a defesa de Rayane Figliuzzi afirmou que a influenciadora é alvo de uma “extensa campanha de desqualificação” e explicou os detalhes do ocorrido. Segundo ela, na época da briga, a namorada de Belo exercia a guarda do filho e que não havia autorização judicial para que o pai retirasse a criança da escola naquele dia.

“O genitor, de forma inesperada e sem qualquer comunicação prévia, compareceu à instituição de ensino e, ao retirar a criança de forma abrupta, gerou uma situação de instabilidade e insegurança. Diante desse cenário, Rayane, em estado de desespero, buscou impedir a retirada não autorizada do filho e acabou sendo submetida a agressões de natureza grave e desproporcional”, disse.

A equipe da influencer disse que as reações contra o ex-marido foram uma tentativa de defesa. “A intensidade, a brutalidade e a desproporção das agressões que sofreu são inaceitáveis. Os golpes dirigidos contra ela, desferidos em regiões vitais, poderiam inclusive ter levado a um desfecho fatal, considerando a disparidade de forças entre um homem e uma mulher”, completou.

Assista: